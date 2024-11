John Deere e Dinamica Generale insieme per l’alimentazione di precisione nelle stalle

MILANO – John Deere e Dinamica Generale annunciano oggi la loro partnership strategica sulle tecnologie per alimentazione di precisione ed il riconoscimento di Dinamica Generale come primo partner strategico per il Milk Sustainability Center.

Il settore lattiero-caseario e quello per la produzione di carne si stanno evolvendo sempre più verso un processo decisionale basato sui dati, pertanto le tecnologie di alimentazione di precisione assumono un ruolo sempre più importante. La finalità di questa partnership strategica è fornire agli allevatori gli strumenti per ottimizzare le loro operazioni di alimentazione, ridurre l’impatto ambientale e soddisfare le crescenti richieste di pratiche sostenibili nella produzione lattiero-casearia. L’uso della tecnologia di alimentazione di precisione migliora l’efficienza dell’alimentazione e, quindi, influisce positivamente sui profitti dei produttori di latte e sui livelli di emissione di CO2 per chilogrammo di latte prodotto.

La partnership strategica ha lo scopo di offrire ai clienti la possibilità di aggiornare la propria flotta di carri miscelatori e ai loro alimentaristi l’opportunità di sfruttare la tecnologia di alimentazione di precisione. L’attuale modello di business di Dinamica Generale in qualità di produttore indipendente rimane invariato.

La collaborazione inizierà come progetto pilota nei Paesi Bassi e includerà l’attuale portfolio di alimentazione di precisione di Dinamica Generale e un primo collaudo di soluzioni future volte all’ottimizzazione del livello di comunicazione automatizzata dei dati tra i trattori John Deere e i carri miscelatori. Il progetto pilota costituisce la base per un’ulteriore espansione geografica verso altri paesi.

Alexander Berges, Production System Manager di John Deere, ha affermato: “I costi delle materie prime costituiscono circa il 60% dei costi totali di produzione per chilogrammo di latte o carne e possono superare i 2.000 € pro capite all’anno. Mentre i costi non legati al mangime diminuiscono all’aumentare delle dimensioni della mandria, i costi del mangime mostrano, ovviamente, poca suscettibilità. Alimentare gli animali con maggior precisione grazie alla tecnologia basata sui dati offre agli allevatori un grande potenziale per ridurre buona parte dei loro costi di produzione.”

Dinamica Generale è il leader del mercato europeo per la tecnologia di alimentazione di precisione, disponibile per la maggior parte dei carri miscelatori. Include una soluzione base in grado di pesare la razione e una soluzione avanzata in grado di analizzarne i costituenti. Entrambe sono collegate al cloud DTM di Dinamica Generale, con interfacce verso altre aziende del settore lattiero-caseario.

Recentemente, John Deere e DeLaval hanno lanciato il Milk Sustainability Center, un ecosistema digitale innovativo progettato per ottimizzare l’efficienza e la sostenibilità delle operazioni di produzione lattiero-casearia. Sviluppato e avviato unendo gli sforzi nel settembre 2023, il Milk Sustainability Center integra i dati su prestazioni del raccolto e del bestiame in uno strumento unificato, con l’obiettivo di consentire agli allevatori di ottimizzare le operazioni, ridurre l’impatto ambientale e soddisfare le crescenti richieste di pratiche sostenibili nella produzione di latte.

Dinamica Generale diventa ora il primo partner strategico del Milk Sustainability Center per integrare e sfruttare pienamente il potenziale di questo ecosistema digitale, unendo i dati su campo, mangime e bestiame. I produttori lattiero-caseari, quindi, beneficiano del flusso continuo di dati, dal carro miscelatore al cloud DTM di Dinamica Generale fino al Milk Sustainability Center.

John Deere e Dinamica Generale saranno entrambi rappresentati alla fiera EUROTIER 2024 ad Hannover, Germania, con John Deere nel padiglione 27, stand D15, e Dinamica Generale nella sala 27, stand F56.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it