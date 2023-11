BKT in scena ad Agritechnica 2023 tra novità di prodotto ed esperienze immersive

HANNOVER – Affidabilità, avanguardia e alte prestazioni nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Sono queste le parole chiave con cui BKT, la multinazionale leader nel mercato degli pneumatici Off-Highway, alza il sipario su Agritechnica 2023 che ha preso il via ieri ad Hannover, in Germania, alla presenza di oltre 400 mila visitatori attesi da tutto il mondo.

In occasione dell’importante appuntamento di portata internazionale, BKT presenta ufficialmente i suoi pneumatici di nuova generazione e continua così a tracciare il suo percorso di crescita: una serie di novità che va ad arricchire ulteriormente la gamma di prodotti dell’azienda, già oggi una delle più ampie.

Tra questi – allo Stand A36 nella Hall 7 – spicca FORESTLAND, il nuovo penumatico convenzionale più recente e innovativo di BKT per il settore agro-forestale. Progettato per le applicazioni più complesse, la sua carcassa in poliestere e la mescola del battistrada lo rendono particolarmente resistente a tagli e lacerazioni, mentre il fianco robusto ne assicura un lungo ciclo di vita. Le sue caratteristiche chiave sono trazione eccellente su terreni morbidi, buona aderenza su qualsiasi terreno grazie ai tasselli rigidi e rinforzati del battistrada, alto livello di stabilità ed elevate proprietà di autopulitura. Alle novità BKT si aggiunge anche il nuovo pneumatico radiale FORESTMAX per trattori impegnati in applicazioni forestali e in alcune operazioni agricole. Si distingue per la robustezza data dalla mescola del battistrada, per la sua resistenza a tagli e lacerazioni, e per la struttura con cinture in acciaio che riduce significativamente il rischio di forature. Anch’esso garantisce ottima trazione e stabilità, anche su terreni accidentati e irregolari; assicura buone capacità autopulenti e lunga durata. Ad Agritechnica, BKT presenta inoltre POWERTRAILER SR 331, pneumatico radiale All-Steel per l’utilizzo sia in campo che su strada. Garantisce ottimo galleggiamento in campo e un eccellente livello di trazione su asfalto. La costruzione All-Steel assicura elevata capacità di carico, straordinaria stabilità della carcassa e maggiore durabilità. Il disegno multiblocco del battistrada assicura ridotta resistenza al rotolamento, pressione di contatto uniforme e maggiore scorrevolezza su strada, caratteristiche che lo rendono sinonimo di minore consumo di carburante e di comfort su strada. A chiudere le novità c’è infine la nuovissima misura 34’’ x 6’’ x 44 del cingolo in gomma AGRIFORCE BK T71 per l’agricoltura.

Spazio speciale è riservato anche ai prodotti di punta di BKT, a partire da AGRIMAXFACTOR, il recente pneumatico serie 70 per trattori che combina tecnologia e design estetico traducendosi in guidabilità di livello superiore. Nella gamma E-Ready, questo pneumatico è il simbolo dell’impegno dell’azienda per la mobilità elettrica. In mostra anche i due pneumatici radiali RIDEMAX FL 615 e FL 695, il primo pensato per le ruote non motrici di rimorchi agricoli, autocisterne e spargitori, mentre il secondo per i rimorchi in attività edilizie e di trasporto agricolo. Entrambi con eccellenti capacità di autopulitura.

Non solo pneumatici. In linea con il forte spirito sportivo e il carattere coinvolgente che caratterizzano gli stand di BKT, noti per essere un concentrato di spettacolo, i visitatori potranno assistere e prendere parte ad esperienze digitali immersive, show di football freestyle, attività di networking e molto altro. Un ampio ventaglio di immancabili appuntamenti e di gadget per tutte le età, come l’attesissima e consueta distribuzione di oltre 30 mila palloni da calcio firmati BKT e la BKT Challenge, che consentirà al migliore giocatore di aggiudicarsi due biglietti per le Final Four 2024 della Euroleague di Basket a Berlino.

“Agritechnica è per noi un importante momento di condivisione e di interazione con la nostra comunità agricola globale, che da sempre rappresenta il cuore pulsante di BKT. Ma non solo: questa fiera è una vetrina che ci consente di mettere in mostra la nostra volontà di guardare al futuro facendo leva su prodotti innovativi e all’avanguardia, pensati per rispondere alle esigenze specifiche dei nostri stakeholder, nel pieno rispetto del motto BKT ‘Growing Together’. Una missione che abbraccia anche l’adozione di pratiche più sostenibili e amiche dell’ambiente, perseguendo il nostro obiettivo di contribuire attivamente alla tutela del pianeta” – commenta Lucia Salmaso, Managing Director di BKT Europe. “Il tutto senza mai perdere la voglia di divertirci e di intrattenere i visitatori, che aspettiamo al nostro stand per far vivere loro un mix di spettacolo ed energia”.

