L’arte di essere casari. Da Trento la storia di Alessio: 20 anni, tanta passione e una filiera di appartenenza, quella del Grana Padano

Essere casari è un’arte e Alessio, 20 anni e tantissima voglia di imparare, sa bene che con dedizione e impegno potrà scoprirne ogni segreto.

E proprio a questo giovane casaro, occupato in un caseificio associato in provincia di Trento, è dedicato il secondo episodio della terza stagione del format “Giovani della Filiera”, condotto dall’imprenditore agricolo e content creator Matt The Farmer e voluto dal Consorzio Grana Padano per raccontare le storie di giovani allevatori, tecnici e casari che hanno scelto di investire il proprio futuro nella produzione del Grana Padano.

“Ho iniziato questo lavoro per pura casualità – dice Alessio. Mi sono reso conto che quello per cui avevo studiato non mi rappresentava e così ho deciso di mettermi in gioco. I primi mesi è stata dura perché si tratta di un lavoro impegnativo, però con grinta e determinazione sono andato avanti e ora vedo un futuro nella famiglia Grana Padano”.

L’ingrediente segreto che rende il Grana Padano così buono e genuino è quindi a tutti gli effetti la passione di tutti coloro che lavorano alla produzione.

“Una mia giornata tipo – continua Alessio – inizia alle 3.40 del mattino. Io mi occupo di tirar su la cagliata dal fondo della caldaia, tagliarla e metà e portarla nel retro, dove poi vengono cambiate le tele in lino e messe le fasce marchianti con i loghi identificativi del Grana Padano, la provincia di produzione, mese, anno e codice del caseificio. Poi le forme vengono sistemate nel magazzino di stagionatura dove rimangono per un minimo di 9 mesi prima di diventare Grana Padano a tutti gli effetti. E mi dà un’enorme soddisfazione vedere qui le mie prime forme”.

“Lavorare per il Consorzio Grana Padano è motivo di orgoglio – conclude Alessio – e sono contento di metterci la faccia, le mani, il cuore, prestando sempre la massima attenzione per contribuire alla realizzazione di un prodotto ottimale e conforme alla vendita”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it