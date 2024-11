Vino. Simei: il tappo Nomacorc Ocean vince il Green Innovation Award

MILANO – Vinventions, leader mondiale nelle soluzioni di chiusura per vino, distillati, olio e aceto, si aggiudica due prestigiosi riconoscimenti al Simei 2024, l’esposizione internazionale più importante per l’industria enologica e del beverage, in programma a Milano dal 12 al 15 novembre.

Il “Green Innovation Award” è stato conferito alla chiusura Nomacorc Ocean, il primo tappo al mondo realizzato con plastica riciclata da rifiuti destinati a finire negli oceani (Ocean Bound Plastics), testimoniando l’impegno di Vinventions verso un futuro più sostenibile. Parallelamente, la nuova versione connessa dell’analizzatore di ossigeno per il settore vinicolo NomaSense O2 è stata premiata nella categoria “New Technology”, riconoscendone il valore innovativo per il monitoraggio e la qualità del vino.

Un’ulteriore novità presentata al Simei 2024 sarà il POPS Ocean, il primo tappo per spumanti di Vinventions realizzato con materiali sostenibili derivati dalla plastica recuperata dagli oceani, confermando l’obiettivo dell’azienda di coniugare qualità e salvaguardia dell’ambiente.

Questi riconoscimenti, conferiti nell’ambito dell’Innovation Challenge “Lucio Mastroberardino” Simei 2024, certificano il successo della ricerca e sviluppo di Vinventions nell’innovare a favore dell’ambiente e dell’efficienza tecnica per l’intera filiera. I premi celebrano le tecnologie che favoriscono il progresso della viticoltura, dell’enologia e dei processi produttivi del beverage.

La fiera sarà inoltre il palcoscenico per la prima apparizione pubblica del nuovo CEO di Vinventions, Axel Vuylsteke, che, nel suo discorso inaugurale, ha dichiarato: “La nostra forza risiede nell’impegno per soluzioni sostenibili in grado di rispondere alle crescenti esigenze dei nostri clienti e consumatori. Innovazione e sostenibilità sono il cuore della nostra visione.”

Recentemente, Vinventions ha esteso la sua attività anche a chiusure per olio e aceto, continuando così la sua missione verso un’evoluzione tecnologica sempre più green e trasversale.

