L’8 novembre è il Wine in Moderation Day: Federvini promuove il consumo consapevole e responsabile

ROMA – Si celebra domani, in tutto il mondo, la seconda edizione del Wine in Moderation Day, campagna internazionale promossa dall’omonima associazione che promuove progetti e iniziative di impegno sociale per sostenere l’importanza che il consumo di vino sia sempre accompagnato da consapevolezza e responsabilità.

WiM Day è un’occasione speciale per ricordare agli amanti del vino di tutto il mondo che il vero piacere è nell’assaporare ogni momento, senza eccessi, dando vita così a ricordi destinati a durare nel tempo. Il messaggio centrale della campagna è infatti “Il vino migliore? Quello che puoi ricordare”, ideato per ispirare il pubblico ad un consumo consapevole e moderato, invitando a riconoscere e sostenere i valori della tradizione e della cultura del vino.

L’iniziativa è stata presentata ieri presso la sede di Bruxelles del Parlamento Europeo nel corso di un evento istituzionale di lancio, seguito dall’organizzazione di numerosi eventi ed iniziative di formazione e sensibilizzazione nei Paesi a cui appartengono le numerose organizzazioni partner di Wine in Moderation.

“Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, siamo entusiasti di rinnovare questa importante campagna con la seconda edizione del Wine in Moderation Day. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare la nostra mission fondante, che consiste nel sensibilizzare i professionisti del vino e i consumatori ad assumere scelte responsabili. Anche se incoraggiamo la moderazione tutto l’anno e vogliamo che tutti i nostri consumatori se ne ricordino ogni volta che degustano un bicchiere di vino, ci piace l’idea di celebrare in un giorno specifico il concetto del bere responsabilmente invitando a capire e apprezzare il vino in modo da migliorare l’esperienza e creare ricordi duraturi. Incoraggiamo tutti a unirsi a noi per diffondere questo messaggio di moderazione e responsabilità” ha dichiarato Sandro Sartor, Presidente di Wine in Moderation.

Federvini, coordinatore nazionale del Wine in Moderation Day, supporta l’iniziativa tramite una campagna di promozione condotta attraverso i propri social e il portale federvini.it.

“Siamo lieti di tornare a sostenere questa importante iniziativa di Wine in Moderation che richiama alla responsabilità nel consumo del vino, evidenziandone il valore culturale” ha dichiarato Albiera Antinori, Presidente del Consiglio del Gruppo Vini. “L’impegno a promuovere il consumo moderato, contro ogni abuso, è prioritario per Federvini. Questa giornata rappresenta un momento speciale per celebrare il valore della convivialità e per far sì che il gusto di un buon calice di vino sia sempre associato a momenti positivi e memorabili.”

