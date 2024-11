xFarm Technologies a EIMA: più strumenti digitali per agricoltori e filiere

BOLOGNA – xFarm Technologies, tech company che punta alla digitalizzazione del settore agroalimentare, supportando il lavoro di 450.000 aziende agricole appartenenti a più di 100 filiere su oltre 7 milioni di ettari in tutto il mondo, anche quest’anno è presente a EIMA, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio (Bologna, 6-10 novembre 2024).

La nuova Irrigazione Sensorless, il modulo Agricoltura Rigenerativa, le Polizze Parametriche, il Modulo Connect e il rinnovato Modulo Macchinari sono tra le innovazioni presentate alla manifestazione. xFarm Technologies porta le proprie novità al Padiglione 37, allo stand B19.

La prima novità presentata è Irrigazione Sensorless, una nuova opzione presente nel sistema di supporto alle decisioni (DSS) Modulo Irrigazione, in grado di aiutare l’agricoltore nell’uso efficiente dell’acqua, risorsa sempre più scarsa e preziosa. Una volta definite le proprie parcelle con le relative colture, questa nuova funzione permette all’utente di fare una valutazione del contenuto idrico fogliare (NDWI) tramite satellite, senza dover installare alcun sensore, oppure permette una combinazione di valutazione tra i rilevamenti satellitari e i dati raccolti dai sensori in campo. Grazie a questi dati, il DSS riesce a calcolare il bilancio idrico e a fornire un consiglio irriguo, indicando con precisione quando sarà necessario irrigare e quanti mm di acqua dovranno essere forniti a ciascuna coltura.

Viene poi presentata al pubblico Rigenerativa, una nuova sezione del Modulo Sostenibilità, che verrà a tendere rinnovato con l’implementazione di ulteriori sotto-moduli. Questa sezione, pensata per l’agricoltore facente parte di una filiera, è composta da diversi percorsi configurabili per accedere ai benefici dell’Agricoltura Rigenerativa, un approccio di gestione basato sulla scelta di precise pratiche agricole e agronomiche, che mirano al miglioramento dello stato di salute del suolo. La sezione include un sistema MRV (Monitoring, Reporting, Verification) che permette di seguire l’andamento di Emissioni e Sequestro di CO2 equivalenti negli anni, garantendo alla filiera la verifica dell’adozione delle pratiche, sia manualmente che tramite satellite.

I visitatori di EIMA hanno occasione di scoprire anche l’evoluzione della sezione Connessioni: xFarm Connect. Il modulo permette agli utenti di gestire con facilità tutte le integrazioni, collegando macchinari, software di gestione agricola esterni, servizi di documentazione e molto altro, il tutto con pochi clic. Questo è possibile tramite una pagina in cui visionare tutte le connessioni attive sul proprio account e le connessioni disponibili che possono essere attivate. Dalla pagina di dettaglio di una singola connessione, poi, l’utente può visualizzare informazioni quali i moduli coinvolti dalla connessione e le modalità di connessione, e gestire autonomamente, ove possibile, le modalità di scambio dati e di sincronizzazione. In questo modo, tutti i dati verranno automaticamente sincronizzati tra le varie piattaforme, eliminando la necessità di inserire manualmente le informazioni su più sistemi. xFarm Connect, renderà possibile centralizzare in un’unica soluzione tutte le informazioni essenziali, semplificando la gestione e migliorando l’efficienza operativa.

Rinnovato anche il Modulo Macchinari, per una gestione dei dati di macchine e attrezzi ancora più precisa e completa. Oltre all’invio dei task ai macchinari, la registrazione automatica delle attività svolte dai mezzi e la manutenzione predittiva, la piattaforma offre all’agricoltore un’interfaccia con una visione unificata di tutti i principali macchinari a prescindere dal marchio, con la possibilità quindi di vedere cosa accade in azienda anche nel caso di grandi flotte e una ottimizzazione della visualizzazione della telemetria di tutti i mezzi. In questo mondo si crea un valore aggiunto non solo per l’industria metalmeccanica, ma anche per le filiere agroalimentari, che potranno così soddisfare requisiti di tracciabilità indispensabili per monitorare la sostenibilità ambientale e implementare pratiche di Agricoltura Rigenerativa.

Una novità importante sono le Polizze Parametriche, sviluppate grazie alle competenze di Zurich Italia e xFarm e pensate per proteggere le aziende agricole da eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Il Modulo Assicurazioni consentirà di attivare una o più polizze e di monitorare in tempo reale i parametri che ne regolano il funzionamento direttamente dall’App xFarm. Ogni agricoltore avrà la possibilità di ottenere un rimborso automatico durante la stagione o al termine di ciascuna fase fenologica, senza la necessità di intervento da parte di un perito. Questo processo permette una liquidazione rapida del rimborso, fornendo così agli agricoltori le risorse necessarie per agire tempestivamente in campo, a tutela delle colture. Tra le polizze già disponibili ci sono la Polizza Zurich Extra-Irrigazione, pensata per coprire i costi extra di irrigazione a seguito di piogge inferiori alle attese e la Polizza Zurich Extra-Trattamenti, che rimborsa i costi per trattamenti aggiuntivi in caso di pressione infettiva superiore alla media.

Alcune soluzioni proposte da xFarm Technologies possono essere finanziate attraverso gli incentivi erogati a favore nell’ambito del Piano Transizione 5.0. Maggiori informazioni verranno fornite dal team presente allo stand.

