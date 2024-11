Il CT della Nazionale di calcio Spalletti a bordo del Landini

BOLOGNA – Cori e tifo da stadio hanno accolto questa mattina il commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio Luciano Spalletti nel quartiere fieristico bolognese dove si sta svolgendo la 46° edizione di EIMA International la rassegna mondiale della meccanica agricola. Dai campi di calcio ai campi coltivati, il CT degli “azzurri” si è fermato presso lo stand della Landini, con cui è in corso una collaborazione basata sul comune rispetto per la terra e per il lavoro agricolo.

Luciano Spalletti, che ha recentemente visitato uno degli stabilimenti produttivi della Landini, è titolare di un’azienda agricola nella campagna toscana di Montaione ed ha scelto di affidarsi ad una trattrice Trekker 4 Advanced per le lavorazioni agricole dei suoi campi. Per me è un piacere essere qui, dove ho potuto toccare con mano la qualità italiana – ha detto Spalletti, rivelando di essere già proprietario di una trattrice serie 5 che «in campo aperto “fa strada” come bisogna fare nel calcio». «Vi ringrazio per l’accoglienza così affettuosa che mi avete dato e che – ha aggiunto mister Spalletti – spero si possa trasferire ai nostri calciatori per migliorare ancora di più». Alberto Morra, membro del Comitato di Direzione di Argo Tractors, ha ringraziato il commissario tecnico della nazionale per aver scelto Landini. «Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra squadra Luciano Spalletti. Grazie Luciano – ha detto Morra – per essere con noi oggi e per aver accettato di abbinare il tuo nome al nostro».

