A EIMA International premiati i contoterzisti dell’anno

BOLOGNA – Agromeccanici protagonisti alla 46esima edizione di EIMA International.

Alla kermesse bolognese sono stati premiati dalla casa editrice Edagricole, che pubblica il mensile ‘Il Contoterzista’, in collaborazione con Cai – Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani, i migliori imprenditori agromeccanici nazionali. Sei le categorie premiate in questa ottava edizione del ‘Contoterzista dell’anno’.

Nella categoria Precision farming si è imposta l’azienda Fagiolini Roberto di Piombino (Li) giovane azienda toscana che ha configurato tutti i trattori e le mietitrebbie del proprio parco macchine con la guida satellitare. L’azienda crede fermamente nell’agricoltura di precisione come tecnologia in grado di far risparmiare tempo e di garantire redditività

Per la categoria Innovazione il premio è andato all’azienda Bonora Harvesting di Ferrara che, con il motto “Noi coltiviamo dati”, progetta ed esegue le lavorazioni sul campo con qualità, ottimizzando produzione, costi e i tempi di esecuzione

Nella categoria Giovani sono stati premiati Daniele e Davide Nannini dell’azienda Nannini Alessandro & C. snc di Valsamoggia (Bo). I fratelli Nannini già da anni hanno affiancato l’azienda fondata dal padre e adesso ne hanno preso le redini, specializzando in particolare la loro attività nel settore della fienagione

Il premio della categoria Filiera è andato a Pietro Cattaneo dell’azienda Lavorazioni contoterzi Cattaneo di Cattaneo Pietro e C. snc di Gorlago (Bg), che fin dal 2010 ha deciso di puntare sui progetti di filiera assieme a un mulino locale e che dal 2015 produce anche in proprio farina proveniente da mais autoctoni antichi

Per la categoria Diversificazione il premio è andato Giuseppe e Dario Ortuso dell’azienda Ortuso srl di Foggia. L’impresa pugliese è gestita da due cugini che, tra le varie attività, hanno deciso di puntare su una particolare coltura – la camomilla – in stretta collaborazione con una nota azienda produttrice di questa pianta officinale

Per la categoria Donne è stata premiata Valentina Peroni dell’azienda Peroni Giuseppe e figli Snc di Montegiorgio (Fm). L’impresa è nata nel 1958 e con Valentina, la sorella Eleonora e il fratello Mattia si è arrivati alla terza generazione. I tre fratelli gestiscono rispettivamente la parte amministrativa, commerciale e la gestione del parco macchine

Una menzionale speciale, di fatto un premio alla carriera, in questa ottava edizione del Contoterzista dell’anno è andato a Rolando Esposto Pirani, per i decenni di attività nell’associazione nazionale di categoria e in quella provinciale di Ancona.

Le categorie del premio sono state sostenute da primarie imprese di mezzi tecnici: Topcon (precision farrming), Syngenta (innovazione), Zaccaria (giovani), Kramp (filiera), Claas (diversificazione) e Bkt (donne).

