Syngenta Vegetable Seeds completa la formazione dei Tomato All Star con Tolerix

MILANO – La finestra di calciomercato è ancora aperta, ma Syngenta Vegetable Seeds ha già definito la squadra di fuoriclasse che guiderà la campagna Campioni Syngenta e la presenta nel catalogo Pomodoro da Industria 2024-2025 rinnovando l’uso del linguaggio calcistico per valorizzare le caratteristiche vincenti del pomodoro da industria Made in Italy.

L’offerta di Syngenta Vegetable Seeds è frutto dal costante impegno dell’azienda in Ricerca & Sviluppo che nasce a livello globale ma, grazie a un continuo confronto con la squadra di esperti capillarmente distribuita sul territorio, è perfettamente in grado di adattarsi alle realtà locali per rispondere alle singole esigenze specifiche e lanciare un assist filtrante ai produttori per segnare il goal decisivo: un raccolto sano e proficuo.

I protagonisti della formazione 2024-2025:

• Novità 2025 – Tolerix, “La Roccia” – forte e resistente per natura

La nuova alternativa per il segmento precoce e biologico ad alto potenziale produttivo. Il prismatico apripista della campagna che consente di anticipare le operazioni con il plus della resistenza a a TSWV e a Phytophtora infestans. Ideale per aprire la stagione dei raccolti grazie al periodo di trapianto tra la 14° e la 16° settimana e al ciclo di 90-95 giorni.

• Miceno, “Il Pendolino” – velocità e quantità in un campione unico

Nota ed apprezzata varietà prismatica per trapianti medio precoci e medi ad alta resa grazie a eccellente tolleranza alla batteriosi e resistenza al TSWV. Presenta una pianta rustica di medio vigore con ottima allegagione e bacche uniformi di buona consistenza, ottimo colore rosso e pezzatura abbondante.

• Redix, “Il Fenomeno” – prestazioni uniche e sopra la media

Varietà prismatica che si distingue per produzione e qualità per trapianti medio precoci e medi che si fa apprezzare sul mercato per le eccellenti performance in campo e a livello industriale. Eccezionale tenuta del frutto sia in campo, sia in post raccolta e spessore di polpa notevole, a garanzia di un elevato potenziale di resa importante per le industrie. Il portamento compatto della pianta consente a Redix di adattarsi perfettamente alle esigenze dei produttori sia in condizioni di terreno sabbioso, sia argilloso, agevolando inoltre le operazioni di raccolta.

• Fantix, “Il Cigno” – eleganza, quantità e qualità

Varietà allungata adatta per trapianti di cicli medio precoci e medi. La pianta rustica di Fantix presenta un’eccellente copertura fogliare fino al momento della raccolta e dimostra di sviluppare una maturazione concentrata e mantenere un’ottima produttività anche in condizione di terreni stanchi. Le sue bacche sono uniformi, di buona pezzatura (75-85 gr) e con buon spessore di polpa, di colore rosso intenso. Ottima tenuta alla sovramaturazione. È l’ideale per la trasformazione in pelato.

Per maggiori informazioni e contatti commerciali:

https://www.syngentavegetables.com/it-it/tomato-all-star?utm_source=Press+release&utm_medium=Click+landing&utm_campaign=Press+release+January&utm_id=Tomato+All+Star

