Bridgestone è pronta ad accogliere il Mondo nella sua Città per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020

Bridgestone Corporation (Bridgestone), produttore numero uno al mondo di pneumatici e prodotti in gomma e unico Partner Olimpico e Paralimpico a livello globale con headquarter a Tokyo, è felice di celebrare un anno al via dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, invitando il mondo intero a seguire il suo viaggio verso i prossimi Giochi Olimpici e a sperimentare cosa significa aiutare le persone a inseguire i propri sogni.

Con quasi 90 anni di storia in Giappone e oltre 28.000 dipendenti impiegati nel Paese, i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno un significato speciale per l’azienda. Come parte del suo impegno globale volto a migliorare il modo in cui le persone si muovono, vivono, lavorano e godono del tempo libero, Bridgestone si è focalizzata nel supportare e migliorare l’esperienza di tutti gli atleti, dello staff, dei fan e i dei visitatori che saranno in Giappone durante i Giochi. Inoltre l’azienda sta lavorando per garantire che gli sforzi fatti per i Giochi porteranno contributi positivi alla città di Tokyo e ai suoi residenti anche dopo la fine dei Giochi Olimpici e Paralimpici.