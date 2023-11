Argo Tractors due volte in trionfo con Landini e McCormick al Tractor of the Year 2024 ad Agritechnica

HANNOVER – Doppia straordinaria affermazione per Argo Tractors al “Tractor of The Year 2024”, il prestigioso riconoscimento internazionale che premia l’eccellenza nella meccanizzazione agricola, assegnato domenica 12 novembre ad Hannover in Germania. Il Gruppo industriale con sede a Fabbrico (Reggio Emilia) si è visto consegnare i premi in entrambe le categorie nelle quali era candidato: Landini Rex 4-120 GT RoboShift Dynamic è risultato il migliore nel segmento Best of Specialized, mentre McCormick X5.120 P3-Drive ha vinto il Best Utility.

“E’ una grandissima soddisfazione – commenta il Presidente di Argo Tractors, Cav. Lav. Valerio Morra – che premia e certifica l’impegno del nostro gruppo nella produzione di trattori all’avanguardia, capaci di rispondere in modo completo alle esigenze degli operatori e del mondo che ci circonda, con uno sguardo attento alla sostenibilità e proattivo verso il futuro. In questa straordinaria giornata rivolgo un ringraziamento speciale ad ogni collaboratore del nostro gruppo che, pur nella sua dimensione internazionale, mantiene sempre lo spirito di una famiglia unita ed è per noi motivo di orgoglio ed uno dei nostri punti di forza”.

“Compatto, robusto, versatile e connesso, il McCormick X5.120 P3-Drive è il trattore aziendale ideale per l’uso quotidiano in azienda”. Con questa motivazione, McCormick X5.120 P3-Drive è risultato il migliore nella categoria Best Utility. La principale novità è rappresentata dalla nuova trasmissione P3-Drive: 36+12 o 48+16 con creeper, progettata e realizzata interamente all’interno degli stabilimenti Argo Tractors, permette per ogni gamma una combinazione di 3 PowerShift (HML) con 4 marce robotizzate, offrendo 12 rapporti a controllo automatico. Il tutto è gestito comodamente tramite l’ergonomico joystick SmartPilot, sfruttando la funzionalità Auto PowerShift (APS) sia in campo (AutoField), sia in trasporto su strada (AutoRoad). Dotato di motore FPT F36, emissionato Stage V, da 3,6 litri, con 4 cilindri e 16 valvole, la gamma esprime potenze da 95 a 114hp sempre disponibili e una coppia massima da 395 a 460 Newton metri, il tutto in un trattore compatto dal passo di 2.354 mm.

Tra le altre caratteristiche peculiari il sistema Advanced Driving System+ che permette la gestione avanzata delle funzioni di sterzo, mentre a garantire un elevato comfort all’operatore è l’abbinamento di assale e cabina sospesi.

“Con il Landini Rex4-120 GT Roboshift Dynamic, Argo Tractors ha alzato il livello dei trattori specializzati per vigneti e frutteti”, si legge in modo altrettanto lusinghiero tra le motivazioni del premio Best of Specialized 2024, sottolineando le principali caratteristiche della trasmissione Roboshift, 48 AV + 16 RM con inversore elettro-idraulico e con 4 marce di guida e HML completamente robotizzati, gestibili in automatico o sequenziale grazie all’intuitivo joystick SmartPilot Plus che riassume i controlli per le operazioni di guida e lavoro e che si trova sul nuovo bracciolo multifunzione regolabile. La versione Dynamic prevede l’opzione del sistema di guida autonoma che permette, con l’ausilio di sensori integrati, la guida in parallelo automatica tra i filari, integrante Advanced Driving System, ideale per assorbire le asperità del terreno ed ottimizzare il lavoro in campo e su strada.

È il primo trattore specializzato con cabina sospesa che, unitamente all’assale anteriore con sospensione idraulica regolabile, assicura un livello di comfort superiore agli standard di categoria. Particolarmente apprezzata anche l’efficienza del veicolo in termini di prestazioni elevate, ridotti consumi di carburante e ridotte emissioni, il tutto garantito dal motore Stage V Deutz-AG a 4 cilindri, da 2,9 litri.

Completano le dotazioni tecnologiche le prese ISObus e le soluzioni digitali Landini Farm e Landini Fleet & Remote Diagnostic Management.

“La giuria del “Tractor of the Year” – conclude Valerio Morra – ha perfettamente colto le peculiarità delle nostre proposte sempre all’avanguardia grazie allo straordinario lavoro svolto in azienda e all’impegno del nostro ente Ricerca e Sviluppo. Argo Tractors è consapevole del fondamentale ruolo svolto nel settore della meccanizzazione agricola a livello globale e di avere possibilità concrete, capacità e strumenti per continuare la propria attività con determinazione e successo, sostenendo il mercato, i clienti, i fornitori e le imprese, con una continua attenzione alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza e al fattore umano. Questi successi confermano la forza e la determinazione nell’implementare prodotti e servizi di qualità eccellente”.

