Cervim al Mondial des Pinots. Gaudio: «Occasione di confronto fondamentale»

Si è conclusa a Sierre nel Canton Vallese, la tre giorni del Mondial des Pinots 2019, edizione numero ventidue, che ha visto la partecipazione di Roberto Gaudio, presidente Cervim, in qualità di delegato Vinofed, mentre Monika Christmann, past-president Oiv (di cui è stata presidente dal 2015 al 2018) era il delegato Oiv.

Nei giorni del concorso, Gaudio ha avuto la possibilità di confrontarsi con colleghi di vari paesi sulle varie tipologie di produzione del Pinot avendo così anche la possibilità di illustrare attività e programmi del Cervim.

«Il Mondial des Pinots è un concorso internazionale molto interessante ed importante – commenta il presidente Cervim, Roberto Gaudio -, dove partecipano non solo i vini di Pinot Noir, in tutte le varie espressioni, dal rosato fino agli spumanti, ma anche Pinot Grigio e Pinot Bianco. La partecipazione in qualità di delegato VinoFed oltreché di degustatore a concorsi di questo livello, rappresenta una occasione di confronto fondamentale, avendo così la possibilità di misurare la propria esperienza ed affinare la tecnica a contatto con stili, pensieri e metodi di valutazione diversi per accrescere il bagaglio culturale» ha concluso Gaudio.