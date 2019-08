Emergenza cinghiali. Appello di Confagricoltura ai comuni astigiani perché coinvolgano Regione e Governo per affrontare concretamente il problema

Si ripresenta prepotente l’incubo cinghiali, un problema da sempre annoso all’interno delle nostre aree rurali ma che, mai come in queste ultime settimane, sta assumendo le proporzioni di una vera e propria emergenza.

Oltre ai danni che causano periodicamente alle colture agricole, infatti, questi ungulati sono causa di gravi incidenti sulle strade della nostra provincia e della regione (non da ultimo l’incidente mortale avvenuto domenica sera sulla tangenziale di Alba dove ha perso la vita un uomo di Guarene).

La proliferazione abnorme e incontrollata degli animali selvatici è ormai una vera e propria emergenza, un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più allarmanti e tali da mettere a rischio non soltanto la sicurezza e la salute dei cittadini ma anche la salvaguardia delle colture agricole.

Confagricoltura Asti si è sempre battuta in prima linea per cercare di arginare questo problema, sensibilizzando le istituzioni all’adozione di soluzioni concrete quali, ad esempio, la gestione di un calendario venatorio più elastico anziché l’imposizione di eccessivi vincoli operativi a chi, come i cacciatori, s’impegna ad arginare un problema che ormai interessa tutta la cittadinanza.

Alla luce degli ultimi avvenimenti, però, Confagricoltura Asti ha deciso di inviare via e-mail un appello urgente ai 118 comuni della provincia di Asti, invitando i sindaci a far approvare nelle rispettive giunte un ordine del giorno, da inviare alla Regione ed al Governo, nel quale si chieda l’adozione di alcuni provvedimenti chiave che vanno dalla verifica dei dati relativi agli abbattimenti ed al conteggio dei danni fino alla modifica delle attuali disposizioni per la caccia al cinghiale, passando per la predisposizione di piani straordinari di controllo numerico.

“Si tratta di un problema che purtroppo negli anni è stato sottovalutato e che ultimamente sta assumendo proporzioni a dir poco preoccupanti”, afferma per Confagricoltura Asti Ezio Veggia.

“Ora il problema non riguarda soltanto il comparto agricolo, ma anche la sicurezza di tutti i cittadini. Confidando nella collaborazione di tutte le istituzioni presenti sul territorio abbiamo quindi ritenuto doveroso fare opera di sensibilizzazione affinché, alle loro proposte, si affianchino quelle che crediamo essere soluzioni concrete ed efficaci per risolvere in modo tempestivo un’emergenza ormai conclamata”.