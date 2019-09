La Full Line Arbos pronta per Innov-Agri 2019. Protagonista è la serie 7000

ARBOS non mancherà al suo terzo appuntamento con Innov-agri, l’importante evento francese per costruttori di macchine agricole, che si terrà tra il 4 e il 5 settembre 2019 a Ondes, nella provincia dell’Alta Garonna. L’obiettivo, a seguito della partecipazione del 2018, sarà presentare in fiera tutti i progressi, le migliorie e le conferme che il Gruppo ha ottenuto nel corso dell’ultimo anno, attraverso una gamma di trattori e attrezzature completa e particolarmente adatta per il territorio francese. Protagonista indiscussa allo stand D30, sarà la Serie 7000, pronta a dimostrare ai visitatori tutte le proprie doti d’eccellenza.

Dopo la sua presentazione in tutti i saloni di riferimento della meccanizzazione agricola, che hanno visto ogni step evolutivo del progetto, le peculiarità della Serie 7000 saranno finalmente presentate al pubblico francese. Infaticabile ed efficiente sui consumi, grazie al motore Stage V FPT 6 cilindri con overpower fino a 280 CV, sfrutta una trasmissione definita “implement powershift” che garantisce efficienza e flessibilità in ogni applicazione. A scendere in campo, tra la vasta gamma di trattori a campo aperto, sarà poi la serie 5000 ADVANCED, contraddistinta da una trasmissione modulare, semplice ed efficiente, allineata alle migliori soluzioni tecniche di robustezza e affidabilità a tutta prova, come testimoniano i feedback degli utilizzatori finali, che ormai da mesi ne sfruttano il potenziale. Altro pezzo forte sarà la serie 4000, specializzata per frutteti e vigneti, presente in diverse varianti dimensionali, tutte rispondenti alle più severe normative di emissioni (Tier IIIb) e sicurezza (TMR).

Tra i modelli di punta esposti: 4080F in versione Rops, che fa delle dimensioni super compatte il suo più grande plus, e 4090AF CAB, cabinato con vista panoramica, che unisce l’aspetto accattivante delle forme a un design studiato per il minor danneggiamento possibile della vegetazione. In perfetta combinazione con la gamma di trattori, a spiccare tra le attrezzature saranno poi le sarchiatrici della serie UNICA, in grado di garantire maggiore produttività, protezione delle colture e facilità di utilizzo per l’operatore, grazie al sistema easy-set, che permette di variare l’interfila in modo rapido senza smontare o svitare gli elementi, ma solamente facendoli “scivolare” lungo la guida. Le sarchiatrici possono così passare velocemente da un sarchio a 75 cm (es. mais) a un sarchio di 45 cm (es. soia o barbabietola), regalando al cliente due macchine in una. Segue poi MSD 2.0 600 COMBI, la seminatrice per cereali combinata con erpice rotante pieghevole che consente una larghezza di lavoro di 6 metri, particolarmente adatta per il mercato francese; infine MS 8230 Elektro, la nuova seminatrice a trasmissione elettrica che migliora le performance di semina ad elevate velocità.

Innov-agri 2019 si conferma così il palcoscenico ideale per annunciare i progressi del Gruppo sul territorio francese, presentando in esclusiva a un target mirato la propria gamma di punta. La presenza in fiera sarà anche l’occasione perfetta per proseguire il lavoro di consolidamento di ARBOS France, stringendo nuove collaborazioni con potenziali concessionari e clienti, pronti a condividere un percorso di crescita che non intende fermarsi.