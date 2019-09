Origine Group. Collaborazione in vista con importante gruppo cinese (Hua Sheng Agricultural) del kiwi

Origine Group – il Consorzio che raggruppa 10 importanti aziende ortofrutticole italiane e cilene – pone le basi per una collaborazione con un grande produttore cinese di kiwi.

Sabato 31 agosto il direttore di Origine Group Alessandro Zampagna e la sales manager Reen Nordin sono stati accolti in Sichuan (nella Cina sud-occidentale) da Feng Bai, general manager di Sichuan Hua Sheng Agricultural, una delle più importanti aziende della Provincia cinese nel settore del kiwi. Hua Sheng Agricultural coltiva oltre 150 ettari a kiwi giallo e rosso, con le proprie varietà brevettate, per le quali è rappresentata dalla italiana Fruitgrowing Equipment and Service. Lo sviluppo di nuove varietà avviene in collaborazione con l’Istituto di Ricerca dell’Accademia di Scienze Naturali del Sichuan, guidate dal Prof. Li Minzhang.

Durante la visita ai frutteti Alessandro Zampagna e Reen Nordin hanno potuto apprezzare la validità delle varietà di kiwi rosso e giallo coltivate nei frutteti gestiti da Hua Sheng Agricultural.In particolare l’interesse si è concentrato sulla varietà di kiwi rosso, che Origine Group intende sviluppare in Italia. Inoltre l’azienda cinese si è detta interessata alle tecniche di coltivazione sviluppate dalle aziende socie di Origine Group. E’ seguita la visita al nuovo centro di lavorazione e raccolta, e ai moderni laboratori di ricerca e di analisi. Le due aziende hanno concluso la visita ponendo le basi per un accordo di collaborazione tecnica.

I rappresentanti di Origine Group hanno poi proseguito il loro viaggio verso Hong Kong, dove il Consorzio sarà presente ad Asia Fruit Logistica allo stand H3 F20.

Origine Group nasce nel 2015 dall’alleanza strategica fra un gruppo di aziende leader in Italia e in Europa nella produzione e commercializzazione di ortofrutta fresca. Il consorzio –- è costituito da imprese già saldamente presenti sui mercati nazionali e internazionali, con un fatturato complessivo di oltre 1 miliardo di euro, che hanno unito le loro risorse per fornire un prodotto di qualità top, lavorando insieme su innovazione e nuove varietà per affacciarsi verso nuovi mercati emergenti. Soci di Origine Group sono i gruppi italiani Apofruit, Frutta C2, Gran Frutta Zani, Kiwi Uno, Minguzzi, Salvi-Unacoa, Spreafico e i gruppi cileni David del Curto e Copefrut