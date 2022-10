Ortofrutta. Origine Group lancia la prima stagione di Sweeki Red, il Kiwi Rosso, verso il mercato nazionale ed europeo

FERRARA – Dopo due anni di prove commerciali, Origine Group lancia il suo kiwi rosso con il marchio SWEEKI RED, in co-branding con il marchio varietale OKiwi. Si tratta della varietà di kiwi rosso HFR18, caratterizzata da un’intensa dolcezza, un sorprendente gusto tropicale ben equilibrato e una polpa dal colore di un verde e di un rosso intenso, che lo rendono un piccolo prezioso scrigno di sapore.

Origine Group detiene l’esclusiva per la produzione per tutta l’Italia, che viene realizzata dai soci e aziende aderenti al progetto. Quest’anno i kiwi hanno ottime caratteristiche qualitative, sia per forma e colore, che per il sapore. Per questo nuovo prodotto, Origine Group ha scelto un packaging ecocompatibile e di grande impatto visivo, con un cartone 40×30 alveolato e un vassoio in cartone da 3 frutti.

“Siamo convinti che il nostro prodotto possieda tutte le caratteristiche salienti del kiwi a polpa rossa, a cominciare da un gusto eccellente e da una colorazione molto intensa rispetto ad altre varietà – afferma il Direttore di Origine Group, Alessandro Zampagna – . Il nostro volume è ancora limitato, ma il piano di investimenti in campagna porterà ad un aumento progressivo. Con la messa a punto della tecnica colturale, che migliora ogni anno, la performance del kiwi rosso attirerà altri produttori.”

Sweeki Red sarà diretto verso il mercato nazionale ed europeo, dove i clienti più attenti alla qualità e al prodotto di nicchia, con un alto interesse per i prodotti di eccellenza, potranno presentare SWEEKI RED fino alla fine dell’anno.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it