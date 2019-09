L’ex Centinaio, buon ministro per i risicoltori italiani (87%) secondo un sondaggio

Gian Marco Centinaio, ex ministro delle Politiche agricole in quota Lega, è stato un buon ministro per i risicoltori italiani. A dirlo è un sondaggio di Riso Italiano, dove oltre a commenti e like, i risicoltori si sono espressi per l’87% con parere favorevole per Centinaio.

Non è tardato il commento dell’ex inquilino di Via XX Settembre che si è potuto togliare anche qualche sassolino: «La piattaforma “riso italiano” ha scelto…. facciamolo vedere a chi andava in giro per i nostri territori a dire che sul riso il sottoscritto non aveva fatto nulla e che bisognava fare una manifestazione contro di me….» ha scritto Gian Marco Centinaio.