Corteva e Pro Farm: accordo commerciale per sviluppare nuovi prodotti biologici

Corteva Agriscience e Pro Farm Technologies Ltd, azienda finlandese di tecnologie per l’agricoltura specializzata in nuovi prodotti biologici, hanno annunciato oggi un accordo commerciale a lungo termine in esclusiva per l’Europa. Insieme, svilupperanno e commercializzeranno una gamma di prodotti biologici applicati alle sementi basati sulla piattaforma tecnologica proprietaria di Pro Farm, per offrire agli agricoltori europei gli strumenti disponibili più innovativi per stimolare la crescita delle piante e migliorare la salute delle stesse, ottenendo un aumento della qualità e della quantità delle rese e delle colture.

“Continua l’impegno di Corteva Agriscience per offrire soluzioni complete che aiutino gli agricoltori a massimizzare le rese e ad affrontare varie sfide, siamo entusiasti di collaborare con Pro Farm Technologies per lo sviluppo di prodotti ad alte prestazioni per il trattamento delle sementi che rispondano alle necessità dei produttori europei, migliorando al contempo la salute delle piante e tenendo in considerazione le aspettative dei consumatori,” ha dichiarato Andre

Negreiros, Seed Applied Technologies Leader, Europe di Corteva Agriscience. “Questa collaborazione riflette l’approccio di Corteva aperto all’innovazione, che si affida ad accordi di collaborazione in tutto il mondo per perseguire un tipo di innovazione che possa aumentare la produttività degli agricoltori, la sostenibilità ambientale e continuare a far crescere ciò che conta – ora e per le generazioni a venire.”

Le ricerche di Pro Farm nel campo dei biopolimeri naturali hanno portato allo sviluppo di una nuova piattaforma biologica basata su prodotti bio derivati dalle piante, in combinazione con formulazioni proprietarie e protette da brevetto altamente concentrate e biodisponibili. Gli stimolanti vegetali risultanti favoriscono un precoce insediamento delle piante, una germinazione più robusta ed una migliore salute complessiva delle stesse.

Corteva lancerà i primi prodotti di mais, girasole e colza derivati dalla piattaforma biologica di Pro Farm in Europa nella stagione 2020/2021, sviluppati a partire da una superficie di oltre 10 milioni di ettari.

“Per Pro Farm, questa è un’eccellente opportunità per poter avere un impatto su larga scala con le nostre offerte biologiche, con l’obiettivo di aiutare gli agricoltori ad affrontarne la crescente domanda in condizioni ambientali sempre più impegnative. Questo accordo ci permette di lanciare le nostre efficaci soluzioni biologiche su milioni di ettari, supportando l’intera catena alimentare, a partire dagli agricoltori,” ha dichiarato Tiainen, CEO di Pro Farm Technologies.

“L’ampiezza e le dimensioni che Corteva apporterà nella nostra piattaforma potrebbero far sì che usando la tecnologia biologica vegetale di Pro Farm, noi potremmo contribuire ad aumentare le rese di produzione per miliardi di kilogrammi nella regione EMA entro il 2021, sulla base delle medie delle rese ottenute dalle nostre prove in campo per colture target. Questa è per noi un’ottima opportunità per avere un impatto reale e massiccio nella vita quotidiana degli agricoltori. E’ con grande ammirazione che vediamo i team di Corteva in azione ed il loro lavoro a stretto contatto con gli agricoltori per portare sul mercato le migliori soluzioni possibili. Questa stretta relazione con i produttori ci aiuta anche a sviluppare i nostri progetti, visto che aspiriamo a lanciare diversi prodotti biologici attraverso la nostra piattaforma di ricerca per l’agricoltura, grazie alla collaborazione a lungo termine che abbiamo stipulato con Corteva.”

Corteva Agriscience Corteva Agriscience è una società quotata in borsa leader globale in agricoltura che fornisce agli agricoltori di tutto il mondo il più completo portafoglio del settore – inclusi una gamma bilanciata e diversificata di sementi, di prodotti per la protezione dei raccolti e soluzioni digitali che permettono loro di massimizzare rese e profitti. Con alcuni dei marchi più conosciuti in agricoltura, ed una pipeline di tecnologie e prodotti leader nel settore ben posizionati per guidare la crescita, la società è impegnata a lavorare con gli azionisti attraverso il sistema alimentare e a mantenere la promessa di arricchire la vita di produttori e consumatori, assicurando il progresso per le generazioni future. Corteva Agriscience è diventata una società indipendente quotata in borsa il 1 giugno 2019, in precedenza era la Divisione Agricola di DowDuPont. Per maggiori informazioni www.corteva.com.

Pro Farm Technologies Pro Farm Technologies è una società di prodotti biologici focalizzata sugli agricoltori e basata sulla scienza. Pro Farm cerca di migliorare la salute delle piante e la produttività degli agricoltori prendendo alcuni dei più preziosi biopolimeri esistenti in natura per sviluppare prodotti altamente efficienti sulla sua piattaforma biologica. Questa piattaforma biologica proprietaria permette a Pro Farm di progettare per Corteva prodotti specifici per colture e regioni. Nel lungo termine, potrebbero anche includere microorganismi che stimolano la crescita e altri ingredienti attivi in modo efficace e user-friendly. Con i suoi clienti nel mondo, Pro Farm sta rapidamente riscuotendo un notevole successo nel settore delle tecnologie applicate alle sementi, fornendo validi prodotti biologici che aiutano gli agricoltori ad incrementare la produttività migliorando al contempo la salute complessiva delle piante. Pro Farm Technologies ha sedi in Finlandia, Estonia, Francia (apertura prevista a fine 2019), Brasile e Uruguay.

