Corteva Agriscience valuta l’uso di capsule plastic-free grazie ad un accordo con Eden Research plc

Un nuovo accordo tra Corteva Agriscience ed Eden Research plc aiuterà gli agricoltori a soddisfare le richieste dei consumatori di un’agricoltura più sostenibile. Eden Research plc è una società quotata all’ AIM (Alternative Investment Market) che sviluppa e fornisce soluzioni sostenibili per la protezione delle colture, la salute degli animali e i prodotti di consumo.

L’esclusivo accordo di valutazione permette alla società leader in agricoltura Corteva Agriscience – quotata alla New York Stock Exchange, di misurare la tecnologia di incapsulamento di Eden Sustaine™ oltre a diverse altre formulazioni in applicazioni per il trattamento biologico delle sementi, in determinate regioni chiave.

Corteva avrà tempo fino alla fine del 2020 per valutare in esclusiva prodotti che usano Sustaine™ per il trattamento delle sementi, dopodiché la società può entrare a far parte di un accordo di distribuzione esclusivo per i prodotti nell’UE, in Russia, Ucraina e Turchia. Ciò rappresenta il primo lancio dei prodotti e della tecnologia di Eden per il trattamento delle sementi, nonché il primo step in questo settore per una gamma di utilizzi funzionali e tipologie di sementi.

Le microcapsule Sustaine™ sono microsfere biodegradabili derivate dal lievito, da fonte naturale e senza plastica. La tecnologia ha reso possibile l’uso sicuro ed effettivo dei principi attivi registrati di Eden e di quelli di terze parti migliorando la bioattività, controllando la volatilità e aumentando la sicurezza delle colture.

Sean Smith, Eden Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Da tempo Eden aveva compreso il potenziale dell’uso dei principi attivi e della tecnologia Sustaine™ alla base della formulazione delle microcapsule per il trattamento delle sementi, ma questa è la nostra prima grande opportunità di collaborare con una società per sviluppare interamente e commercializzare un prodotto che usa Sustaine™ in questa area di applicazione.

“Siamo molto lieti di poter collaborare con Corteva che, oltre ad essere una delle più grandi aziende di agricoltura nel mondo, è nota per le competenze nel settore delle sementi e del loro trattamento. Questo accordo fa seguito ad una positiva fase di prove in campo che Corteva ha intrapreso quest’anno e siamo quindi ottimisti che questa importante opportunità si trasformerà in un successo commerciale per entrambe le società.”

Andre Negreiros, Seed Applied Technologies Leader, Europe, per Corteva Agriscience, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di lavorare con Eden per offrire agli agricoltori soluzioni complete con un profilo ambientale favorevole. Come azienda impegnata nella sostenibilità, siamo lieti di usare la tecnologia di formulazione Sustaine™ per contribuire a ridurre l’utilizzo di microplastiche in linea con le aspettative dei consumatori.

“Questa collaborazione riflette l’approccio open innovation di Corteva Agriscience, sfruttando partnership in tutto il mondo alla ricerca di innovazioni che aumentino la produttività degli agricoltori, la sostenibilità ambientale, continuando a fare crescere ciò che conta – adesso e per le generazioni a venire.”

Corteva Agriscience Corteva Agriscience è una società quotata in borsa leader globale in agricoltura che fornisce agli agricoltori di tutto il mondo il più completo portafoglio del settore – inclusi una gamma bilanciata e diversificata di sementi, di prodotti per la protezione dei raccolti e soluzioni digitali che permettono loro di massimizzare rese e profitti. Con alcuni dei marchi più conosciuti in agricoltura, ed una pipeline di tecnologie e prodotti leader nel settore ben posizionati per guidare la crescita, la società è impegnata a lavorare con gli azionisti attraverso il sistema alimentare e a mantenere la promessa di arricchire la vita di produttori e consumatori, assicurando il progresso per le generazioni future. Corteva Agriscience è diventata una società indipendente quotata in borsa il 1 giugno 2019, in precedenza era la Divisione Agricola di DowDuPont. Per maggiori informazioni www.corteva.com.

Eden Research plc Eden Research è una società quotata AIM che sviluppa e fornisce prodotti biologici all’avanguardia e tecnologie di microincapsulamento naturale alle industrie globali di protezione delle colture, salute degli animali e prodotti di consumo.

La tecnologia di incapsulamento Sustaine™ di Eden sfrutta l’efficacia biocida delle sostanze chimiche presenti in natura prodotte dalle piante (terpeni) e può essere utilizzata con composti sia naturali che sintetici per migliorarne le prestazioni e la facilità d’uso.

Eden sta sviluppando queste tecnologie attraverso la ricerca innovativa e una serie di partnership commerciali di produzione, marketing e distribuzione. La Società ha una serie di brevetti e una pipeline di prodotti in diverse fasi di sviluppo rivolti a settori specifici del settore agrochimico globale. Ad oggi, la Società ha investito nella regione £14 milioni nello sviluppo e nella protezione della proprietà intellettuale e nella ricerca dell’approvazione normativa per i prodotti che si basano sulle tecnologie della Società. I ricavi guadagnati dalla Società sono stati modesti mentre la Società si è concentrata sulla protezione del brevetto per la sua proprietà intellettuale, ottenendo le approvazioni normative, identificando i partner industriali idonei e stipulando accordi commerciali.