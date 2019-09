Ricette ignoranti. La Toscana in 100 pietanze “gastronomicamente scorrette”

Avete mai mangiato la frittata col lesso avanzato? E i fegatelli sotto strutto? Forse no, soprattutto se siete spaventati da piatti rozzi, piccanti o pesanti. Tante pietanze tradizionali, che oggi rischiamo di dimenticare, sembrano fatte apposta per far impallidire dietologi e nutrizionisti. Eppure, con un po’ di coraggio e la necessaria moderazione, potremmo scoprire un mondo vastissimo di ricette gustose e nutrienti. Il libro ci presenta un centinaio di piatti “ignoranti”, e ci insegna a cucinarli a casa nostra, se non vogliamo incorrere in qualche surrogato da ristorante. Non saper nulla di queste preparazioni, frutto di una cultura secolare, non averne mai provato il sapore… questo, semmai, sarebbe vera ignoranza.

Anno 2019 Pagine 144 Formato 15x21 Prezzo € 13