Corso per casaro d’alpeggio. A Ponte di Legno con Ersaf Lombardia a novembre

Operatore casaro d’alpeggio e per caseifici aziendali, c’è il corso dal 4 al 13 novembre a Ponte di Legno. Previste esercitazioni pratiche di caseificazione per produzione di formaggio.

E’ rivolto in particolar modo ad alpeggiatori o aspiranti tali, che trasformano il latte in malga, ma anche ad operatori di caseifici aziendali, che producono formaggi molli e stagionati, il corso organizzato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza in collaborazione con ERSAF.

Il corso fornisce competenze di tecnologia di produzione casearia, stagionatura, affinamento e confezionamento, conservazione dei prodotti caseari, difetti visivi e sensoriali e azioni correttive nei formaggi, norme igienico sanitarie dalla mungitura alla caseificazione e alla vendita (norme HACCP), tecniche di alpeggio, prati e pascoli di montagna, sanità del bestiame dal fondovalle all’alpeggio, cenni sulle patologie più diffuse.

Ampio spazio sarà dedicato ad esercitazioni di caseificazione per produzione di formaggio tipo caciotta, taleggio, tipo monte, mozzarella, caprino, burro, ricotta.

Dal 04/11/2019 al 13/11/2019

Durata 64 ore

Requisiti necessari Non sono previsti requisiti particolari, salvo la maggiore età.

Docenti Tecnici caseificatori, tecnici ERSAF, imprenditori casari e ricercatori.

Iscrizione sistema WiredExperience per le registrazioni online, oppure scaricando la scheda di iscrizione da inviare via mail o via fax (www.monzaflora.it/it-IT/scuola-agraria-del-parco-di-monza/www.ersaf.lombardia.it

Per maggiori informazioni:

– Pio Rossi, Scuola Agraria del Parco di Monza (p.rossi@monzaflora.it, cell. 335.5238134)

– Piergiorgio Bianchi, ERSAF (piergiorgio.bianchi@ersaf.lombardia.it)

La parte pratica verrà svolta presso il caseificio dell’ azienda agricola di Bezzi Andrea in Vicolo Plaz dell’Orto, 15, 25056 Ponte di Legno BS; invece quella teorica presso Hotel Bleis di Ponte di Legno, ove è possibile anche usufruire di alloggio e vitto (per le condizioni vedere l’allegato).

Quota 800€