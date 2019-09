Cimice asiatica. Cia Veneto: bene nuovo stanziamento della Regione

«Prendiamo atto del nuovo stanziamento della Regione Veneto per contrastare i danni provocati dalla cimice asiatica: il nostro allarme è servito a far capire che la situazione è disastrosa». Gianmichele Passarini, presidente di CIA Agricoltori Italiani Veneto, commenta così lo stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro nel 2019, che si sommano ai 200mila euro precedentemente previsti per quest’anno e ai 900mila messi a bilancio per il 2020.

«All’indomani del Tavolo verde con la Regione, non avevamo potuto tacere sull’insufficienza delle risorse previste, di fronte ad un problema che ha provocato danni per un centinaio di milioni di euro in Veneto. Questo sforzo della Regione va nella direzione giusta, ma occorre richiamare l’attenzione del Governo e dell’Unione Europea – conclude Passarini – per affrontare adeguatamente la crisi in atto»