Gasolio agricolo. Confai Lombardia: no al taglio delle agevolazioni

“Confai Lombardia condivide la posizione dell’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi sui rischi che comporterebbe l’eliminazione delle agevolazioni sul carburante agricolo. Tuttavia, ricordiamo sommessamente all’assessore che prima di tassare il gasolio agricolo, noi da Regione Lombardia attendiamo ancora di riceverlo, secondo le disposizioni di legge e senza i soggettivi tagli degli uffici regionali”.

Così interviene il direttore di Confai Lombardia e Confai Mantova, Sandro Cappellini, che aggiunge: “Qualora non si potesse più usufruire dell’agevolazione, come agromeccanici saremo costretti ad aumentare le tariffe di lavorazione. Questo si tradurrebbe in un aggravio di costi per tutto il mondo agricolo e, indirettamente, anche per i consumatori”.