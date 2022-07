Gasolio agricolo, Confai Lombardia: ok assegnazioni supplementari, consumi +15%. Vigilare su effettivi utilizzi carburante

BERGAMO – “Ringraziamo l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi per la disponibilità di Regione Lombardia a valutare assegnazioni supplementari di gasolio agricolo, alla luce dei maggiori fabbisogni rispetto ai parametri standard come conseguenza della siccità e delle irrigazioni di soccorso”. Lo ha detto Leonardo Bolis, presidente di Confai Lombardia, commentando l’apertura dell’assessorato regionale all’Agricoltura di considerare specifici incrementi nelle assegnazioni di carburante agricolo.

“Chiediamo a Regione Lombardia di vigilare affinché le assegnazioni siano riconosciute sulla base degli effettivi consumi delle imprese, così da evitare forme di concorrenza sleale fra imprese agricole e agromeccaniche”, rimarca Confai Lombardia.

“Calcoliamo che le temperature elevate di queste settimane e la siccità che ha costretto il sistema agricolo ad anticipare e intensificare le irrigazioni comporteranno a fine stagione maggiori consumi di gasolio agricolo in misura non inferiore al 15% rispetto alle medie degli ultimi cinque anni, con significativi aggravi di spesa per i bilanci delle impese agricole e agromeccaniche”, analizza Sandro Cappellini, coordinatore regionale di Confai Lombardia.

