Latte, in Senato Lega contro PD e Italia Viva. Centinaio: dimostrata avversione del Governo verso un settore che ha bisogno di attenzione

«Partito Democratico e Italia viva hanno già gettato la maschera: dopo aver annullato il decreto che avrebbe bloccato la riscossione delle quote latte penalizzando i produttori, oggi in Senato hanno osteggiato l’approvazione del provvedimento sulle partecipazioni pubbliche alle società lattiero casearie. Due passi che dimostrano l’avversione del Governo verso un settore che ha bisogno di attenzione. Il latte italiano deve essere valorizzato e tutelato in quanto sinonimo di qualità e promozione del Made in Italy. Ci dispiace per Magorno, ma anche questa volta hanno preso l’ennesima cantonata». Lo ha dichiarato in una nota Gian Marco Centinaio, senatore della Lega e già Ministro delle Politiche Agricole