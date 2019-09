SIPO sostiene l’ottava edizione della Maratona Alzheimer

Si è svolta l’ottava Maratona Alzheimer: la grande marcia solidale per i diritti delle persone con demenza: un edizione record quella del 2019 con 7000 partecipanti, 1300 agonisti e 700 volontari per l’evento annuale in Romagna dell’Associazione Amici di Casa Insieme Onlus che oltre alle 3 gare podistiche – maratona, mezza maratona e la 30 Km – ha visto anche l’organizzazione di camminate storico culturali, trekking collinari, corsa dei bambini e walking di Cesenatico.

«Nel 2012, quando tutto è cominciato, non avrei mai immaginato che oggi saremmo arrivati fin qui. È un successo che non vivo in termini personali, ma collettivi e per il quale devo ringraziare tutti, in particolare i numerosi volontari per il coraggio, la determinazione, il sostegno e la volontà di esserci sul percorso della vita delle persone con malattia Alzheimer e demenza. Persone che vivono, seppur in fragilità, e che hanno il diritto ad una esistenza piena, agli affetti, alla cura, alla tutela» ha commentato Stefano Montalti, Presidente di Amici di Casa Insieme ONLUS.

SIPO è da anni tra i sostenitori della manifestazione, che per questa edizione che si è svolta lo scorso fine settimana (14-15 settembre 2019) ha donato agli organizzatori della manifestazione due forniture dei propri ortaggi Sapori del mio Orto: le insalate miste in busta per i pranzi nei diversi punti di ristoro lungo i percorsi gara e le confezioni in vassoio del mais in panocchia per i vincitori delle gare. «Dopo la sponsorizzazione del Convivium per l’Alzheimer e della Maratona dello scorso anno, abbiamo deciso di sostenere anche questa volta il prezioso lavoro di Amici di Casa Insieme per questo importante evento del territorio – afferma Elisa Monticelli, Marketing Department di SIPO. Ringraziamo l’associazione per il loro impegno nell’organizzazione di questa kermesse all’insegna della salute e del benessere».