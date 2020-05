Coronavirus. Centinaio (Lega): sanatoria ad un passo? Governo nemico del Paese

“Il governo nemico delle imprese, dei lavoratori, di tutti quelli che questa crisi economica sta riducendo all’impotenza annuncia, fiero, di essere “a un passo” dall’accordo per la sanatoria degli irregolari. Che vergogna! Il Paese sprofonda e loro pensano nuovamente a regolamentare ciò che non si può regolamentare. Per reagire alla crisi serve capacità politica, ascolto dei territori e delle relative istanze, non calare dall’altro la solita soluzione che premia l’illegalità e che paga l’intero Paese: la Lega i suoi suggerimenti li ha forniti, ci hanno sbattuto la porta in faccia. E intato gli sbarchi di immigrati riprendono costanti, il business dell’immigrazione riparte spedito. Noi, però, non permetteremo loro di sfasciare il Paese”.

Così il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche Agricole.