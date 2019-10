Road show di Macfrut in Asia Centrale. Prima tappa in Kazakhstan

Prima tappa del road show di Macfrut in Asia Centrale, country partner dell’edizione 2020. Nei giorni scorsi una delegazione guidata dal Presidente di Macfrut Renzo Piraccini ha incontrato ad Almaty, capitale economica del Kazakhstan, le associazioni ortofrutticole e gli stakeholder del settore del grande stato asiatico. Il tour, oltre alla presentazione della fiera internazionale, ha contemplato anche visite ad alcune realtà produttive e distributive.

Il road show, organizzato in collaborazione con Usaid (Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale), prosegue in questi giorni a Dushanbe in Tagikistan (1-3 Ottobre), per poi concludersi a Tashkent in Uzbekistan (3-5 Ottobre).