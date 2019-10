Una app al servizio degli agricoltori. Da BASF ecco Scouting rileva le erbe infestanti e fattori di stress su smartphone

Anche la tecnologia mobile aiuta il lavoro degli agricoltori. La App xarvio™ SCOUTING – realizzata da BASF -, installata su smartphone Apple o Android, consente ad esempio di individuare le erbe infestanti.

Attualmente la App in Italia (con 45mila downloads già raggiunti) è disponibile principalmente su cereali, e BASF sta lavorando allo sviluppo di un database di foto che alimenti lo strumento, perfezionandone le performance su altre colture.

In sintesi, questa app – scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play – rileva le avversità in campo, semplicemente con uno scatto. È facile, basta fare una foto con lo smartphone e l’App gratuita xarvio™ SCOUTING permetterà di identificare i fattori di stress in campo in pochi secondi. Salva nello storico le foto delle escursioni in campo, monitora la situazione nelle aree circostanti e ricevi notifiche di allerta rischio. Tutto direttamente sul proprio cellulare.

Inoltre SCOUTING ha già ricevuto due importanti riconoscimenti a livello internazionale: è stata nominata come l’App più innovativa in Agricoltura per il 2019 dalla rivista CropLife e nello scorso mese di luglio ha vinto l’Innovations Program nella categoria Plant and Soil Science all’Ag in Motion Farm Expo di Saskatoon, Canada.

