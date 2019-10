Gasolio agricolo. Il ministro Bellanova assicura: nessuna riduzione degli sgravi

«Lo dico con chiarezza: le agevolazioni fiscali sul gasolio agricolo non subiranno alcun ridimensionamento, in particolare in una fase di rincaro del prezzo del petrolio. E, più in generale, credo che ogni riduzione lineare delle agevolazioni vada evitata a favore di un’analisi puntuali sugli interventi da mettere in campo». Così il ministro Teresa Bellanova oggi alla Camera rispondendo a un Question time degli onorevoli Maria Chiara Gadda, Gianluca Fregolent e Mattia Mor

E ancora: «La sostenibilità – ha aggiunto Bellanova – deve essere ambientale, sociale e economica. Non vogliamo più burocrazia, ma più qualità della terra, dell’aria, dell’acqua. Sostenibilità, per noi, significa produrre cibi di alta qualità, nel pieno rispetto delle risorse naturali e delle condizioni di benessere animale».

«Affrontare la crisi climatica in atto è una priorità assoluta per il Governo, in ogni sua componente – ha affermato Bellanova -. Si tratta di una delle sfide più importanti a livello globale e il nostro faro devono essere gli impegni dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, come ribadito anche dal Presidente del Consiglio. Per questo credo sia urgente avviare un lavoro di progettazione, condivisione, rinnovamento che veda coinvolte istituzioni, parti sociali, organizzazioni delle imprese. Anche l’agricoltura deve fare la sua parte, essere protagonista del cambiamento necessario. Proprio per l’importanza del tema, quindi, credo vadano studiate attentamente e condivise le scelte strategiche».