Centinaio e Simone Bossi (Lega): su risorse PAC la maggioranza è divisa. Dicano qual è linea Governo

«Anche in materia di agricoltura e in merito alle risorse Pac, la nuova maggioranza di Governo non ha le idee chiare. Anzi, nello stesso giorno è riuscita ad avere due posizioni opposte. Da una parte, nel corso della seduta delle commissioni riunite Bilancio e Politiche europee al Senato, ha espresso preoccupazioni sulla possibilità del taglio di 5 miliardi di risorse Ue per la Pac, finanziamenti importanti che verrebbero sottratti all’agricoltura, un settore fondamentale per il nostro Paese che già deve affrontare molte difficoltà. Nello stesso momento, però, in risposta a un’interrogazione alla Camera, il ministro Bellanova ha dichiarato che tali risorse non si toccano e non è prevista alcuna riduzione.

Questa maggioranza se la suona e se la canta, non riesce ad andare d’accordo neppure con sé stesso: ci sarebbe da ridere, se non fossero argomenti seri, che riguardano l’attività di imprese, famiglie e lavoratori italiani. Ci dicano qual è la linea del Governo, sempre che ne abbia una». Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega Gian Marco Centinaio e Simone Bossi.