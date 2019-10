Lettere minatorie per l’ex ministro Centinaio (Lega) minacciato di morte. Solidarietà di Agricultura.it

Due lettere minatorie con minacce di morte per il senatore leghista Gian Marco Centinaio e per la sua famiglia. E’ quanto ha denunciato l’ex ministro delle politiche agricole dopo che, nei giorni scorsi, ha ricevuto due lettere con minacce presso l’abitazione della madre a Pavia. In una delle due missive, oltre ad insulti e messaggi in cui si augura la morte, viene riportato “La mia terra non vale più niente, per colpa tua non ho soldi per i miei figli”.

Il direttore Lorenzo Benocci e la redazione di Agricultura.it esprimono piena solidarietà e vicinanza all’ex ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio, condannando qualunque tipo di violenza, verbale o fisica, a prescindere ovviamente dalle idee politiche e dai comportamenti personali.