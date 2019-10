Dazi, Giansanti (Confagricoltura) plaude alle dichiarazioni del presidente Mattarella

“Desidero ringraziare il presidente della Repubblica per aver voluto far conoscere la sua autorevole posizione in materia di dazi. E’ di fondamentale importanza l’auspicio formulato da Sergio Mattarella a non attuare le misure annunciate per non contraddire lo spirito euro-atlantico”.

Il presidente della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha così commentato le dichiarazioni del capo dello Stato durante l’incontro con la premier danese, a Copenaghen, sui dazi aggiuntivi che gli Stati Uniti si accingono a porre sulle importazioni dall’Unione europea.

“Di assoluto rilievo – ha proseguito il presidente di Confagricoltura – anche il richiamo alla necessità di una risposta unitaria da parte dell’Unione europea”.

“Come sottolineato dal presidente Mattarella – ha concluso Giansanti – abbiamo a cuore il rapporto con gli Usa. E siamo certi che nel corso del prossimo incontro con il presidente Trump, sarà evidenziata la necessità di evitare un contenzioso commerciale tra Unione europea e Stati Uniti che avrebbe pesanti effetti su alcune nostre produzioni di eccellenza, dai formaggi agli agrumi”.