Sorgo, la risposta per un’agricoltura che guarda al futuro. Convegno il 21 novembre a Bologna

Risultati ottenuti dalla ricerca scientifica sul miglioramento genetico; alimentazione umana e zootecnica; produzione di biometano; sostenibilità economica e ambientale. Il sorgo ha diverse destinazioni di utilizzo e la sua coltivazione continua a suscistare grande interesse.

Se ne parlerà il 21 novembre 2019 al Convegno promosso dall’Organizzazione Interprofessionale europea Sorghum ID, che si terrà all’Aula Messieri del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna (ad Ozzano Emilia ) a partire dalle ore 9.30 con esperti nazionali e internazionali.

Gli esperti che interverranno alla conferenza svilupperanno le tematiche seguenti:

1. Obiettivi del progetto europeo Sorghum ID. Charles-Antoine Courtois – Responsabile del progetto Sorghum ID

2. Risultati ottenuti e obiettivi futuri della ricerca sul miglioramento genetico del sorgo. Frédéric Guedj – Responsabile tecnico di Euralis

3. Il sorgo nelle razioni alimentari delle bovine da latte: complementarità o alternativa al mais? Andrea Formigoni – Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – Università di Bologna

4. Produzione di biometano con la digestione anaerobica del sorgo. Mirco Garuti – Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia

5. Economia e sostenibilità: tutti i vantaggi del sorgo. Alessandro Ragazzoni – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – Università di Bologna

6. Coltivazione del sorgo per l’alimentazione umana: un’opportunità da non sottovalutare. La filiera del sorgo bianco “di qualità alimentare” in Campania. Luigi Del Giudice – IBBR-UOS Portici – CNR. Questa presentazione sarà seguita dalla testimonianza di un agronomo che produce sorgo per alimentazione umana

7. La pasta al sorgo: un’alimentazione funzionale. Monia Caramma – Chief R&D Officer di Macaronicus

