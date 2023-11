Innovazioni per la sostenibilità nei processi di vinificazione, se ne parla ai Georgofili il 9 novembre.

FIRENZE – Giovedì 9 novembre alle ore 14.30, nella sede dell’Accademia dei Georgofili in Logge degli Uffizi Corti a Firenze, si svolgerà una giornata di studio su: “Innovazioni per la sostenibilità nei processi di vinificazione”.

L’evento, nato in collaborazione con l’Accademia della Vite e del Vino e il Cluster Agrifood Nazionale, vuole approfondire l’argomento legato alla sostenibilità nei processi di produzione degli alimenti e delle bevande. Tale tematica è ampiamente discussa in ambito scientifico e tecnico, ma l’urgenza di fornire risposte immediate ai consumatori porta le aziende a cercare soluzioni facilmente comunicabili, quindi sfruttabili ai fini commerciali, ma non sempre razionali e basate su una corretta e completa revisione del processo produttivo.

L’Italia è ancora il primo paese produttore di vino al mondo ed una attenta analisi del contributo alla sostenibilità che può derivare da una revisione critica dei processi di vinificazione è necessaria e di grande attualità. Il risparmio in termini di CO2 emessa, la razionalizzazione del consumo di acqua, il riuso in termini circolari dei sottoprodotti sono i capitoli principali di una strategia della sostenibilità in cantina, la cui attenta analisi potrebbe portare ad adottare innovazioni fondamentali nelle varie operazioni unitarie. Si pone quindi all’attenzione del mondo enologico un concetto di “naturalità” che non è “il lasciare fare alla natura il suo corso” senza controllare i processi, bensì l’adozione di pratiche a basso impatto ambientale che consentano di ottenere vini sani, conservabili e con una forte identità varietale e territoriale.

