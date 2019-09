La coltivazione del nocciolo: quali prospettive in Lombardia? L’8 ottobre a Milano con Ersaf

I protagonisti del settore riuniti nel convegno voluto dall’assessorato all’agricoltura di Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF

La coltivazione del nocciolo: quali prospettive in Lombardia? E’ il titolo del convegno previsto a Milano a Palazzo Pirelli – sala Pirelli – il prossimo 8 ottobre a partire dalle 9.30.

PROGRAMMA

09:30-09:45 SALUTI ISTITUZIONALI

Fabio Rolfi – Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia

Alessandro Corbetta – Consigliere Regione Lombardia

Alessandro Fede Pellone – Presidente ERSAF

09:45-10:00 RUOLO DEL MIPAAFT PER LA VALORIZZAZIONE DEL SETTORE CORILICOLO ITALIANO – Alberto Manzo, MIPAAFT

10:00-11:20 L’ESPERIENZA DI ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA:

. Il ruolo della ricerca nel futuro della corilicoltura – Valerio Cristofori, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali – Università della Tuscia

. L’esperienza del Distretto di Viterbo – Roberto Lanzalonga, Esperto del Distretto Viterbese

. Un noccioleto in Lombardia: l’esperienza di un giovane agricoltore – Giacomo Citterio, Agricoltore

. Progetto Nocciola Italia prospettive e sviluppo di una filiera corilicola di qualità in Italia – Maurizio Sacco, Country Manager Italia e Fabio Piretta, Project Manager Progetto Nocciola Italia, Ferrero HCo

. La corilicoltura in pianura – Alberto Marchesi, Presidente Consorzio Forestale di Pavia

11:20-12:45 TAVOLA ROTONDA “Confronto sulle prospettive della coltivazione del nocciolo in Lombardia” con esponenti della DG Agricoltura di Regione Lombardia, delle industrie di settore, del mondo universitario, delle Organizzazioni Sindacali e dei produttori.

MODERATORE: Roberto Fiorentini, giornalista di Regione Lombardia

12:45-13:00 Conclusioni a cura dell’Assessore Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi

13:00-14:00 Light lunch

Segreteria organizzativa: ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste

comunicazione@ersaf.lombardia.it – www.ersaf.lombardia.it

Partecipazione gratuita.