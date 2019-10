Centinaio (Lega) in Senato su Crisi aziendali: da governo disimpegno totale sull’agricoltura. Via XX Settembre trasformata in sede Italia Viva

“Di agricoltura non si parla, semplicemente perchè Via XX Settermbre è stata trasformata nella sede di Italia Viva”. Inoltre: “Disimpegno totale in questo settore, aziende stanno chiedendo interventi: dalla xylella alle emergenze climatiche, fino alla cimice asiatica, dove sono stati messi a disposizione 80 milioni di euro ma non c’è un progetto. E poi la fauna selvatica e la problematica del calo dei prezzi. L’obiettivo era dare un segnale a questo settore, invece zero, niente”. Così oggi in Senato, l’intervento dell’ex ministro Politiche agricole Gian Marco Centinaio (Lega) sulle Crisi aziendali.