Mela Val Venosta è 100% plastic free al Fruit Attraction 2019

All’edizione 2019 di Fruit Attraction, Mela Val Venosta si presenta con una veste tutta nuova, naturale e rispettosa dell’ambiente. “Il nuovo stand è 100% senza plastica e vuole trasmettere l’impegno di Mela Val Venosta verso il tema della sostenibilità – spiega Benjamin Laimer, referente marketing VIP, l’Associazione delle Cooperative ortofrutticole della Val Venosta. Interamente costruito utilizzando legno e vetro, evitando materiali non riciclabili e non biodegradabili, la nuova area espositiva è di forte impatto emozionale e di alto livello estetico, evidenziato anche dalla cura dei dettagli: al suo interno i maxi cubi sono di muschio sempreverde e gli arredi sono 100% in legno. Nell’area ristoro, il materiale usa e getta è totalmente compostabile e non si utilizzano capsule ma chicchi di caffè macinato.

“Vogliamo legare l’immagine internazionale di Mela Val Venosta ai valori di rispetto della natura ed attenzione per l’ambiente e “Fruit Attraction è la vetrina ideale perchè è diventata un appuntamento sempre più strategico per il mercato delle mele – afferma Laimer.” Mela Val Venosta accoglierà i propri clienti, distributori e rappresentanti sia spagnoli ma anche internazionali presso il Padiglione 8 – stand E10, per confrontarsi sull’inizio della stagione, sull’andamento commerciale e per presentare in anteprima la nuova campagna di comunicazione. “La Spagna si conferma uno tra i mercati europei più importanti in cui esportiamo, precisa Laimer – insieme alla Germania e ai Paesi Scandinavi. Presentiamo qui in Fiera tutte le nuove varietà di mele tra cui quelle già in commercio come Ambrosia™, Envy™, yello™ e Kanzi ed anche quelle di prossima commercializzazione tra cui Kissabel e SweeTango.”

“Mela Val Venosta conferma il proprio impegno nell’offrire una mela dalla qualità superiore ottenuta nel rispetto della natura e con il minore impatto ambientale – conclude Laimer, ed in quest’ottica abbiamo in esposizione per la clientela spagnola il vassoio di cartone monomateriale da 4 e 6 frutti, una confezione al 100% senza plastica, già in commercio su alcune linee di prodotto.”

Mela Val Venosta si conferma partner affidabile, in grado di offrire una produzione di altissima qualità ottenuta nel rispetto della natura e con l’impegno di continuare a di ridurre l’impatto sull’ambiente in ogni fase o processo della filiera. Una scelta etica, un impegno sociale a lungo termine.