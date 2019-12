Su etichettatura a semaforo e nutriscore, interviene Gian Marco Centiano (Lega) ex ministro delle politiche agricole. “Di cosa stiamo parlando? Da Ministro – dice Centinaio – mi sono battuto (ottenendo risultati) per bloccare questo progetto che ha un solo fine: quello di ammazzare il Made in Italy. Adesso tutti insieme per dire all’Europa che il nostro agroalimentare NON SI TOCCA”.