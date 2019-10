Ministro Bellanova: importante approvazione emendamento su risoluzione allegata a bilancio Ue

“I fondi per la politica agricola comune non devono essere tagliati. Non possono essere gli agricoltori a pagare la Brexit dopo aver subito anche l’effetto dei dazi. È molto importante l’approvazione dell’emendamento presentato da Paolo De Castro che va in questa direzione. Continueremo a lavorare uniti per difendere la nostra agricoltura”. Così il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova commenta l’approvazione di un emendamento sulla risoluzione allegata al bilancio 2020 dell’UE, votato oggi a Strasburgo.