Cattivi odori in ambiente. Arriva in Italia Biothys, la soluzione per il trattamento di rifiuti e industria

Si chiama Biothys olfactive silence ed è la rivoluzione nello sviluppo di tecniche innovative per la deodorizzazione e il trattamento dell’aria. Un brevetto tedesco, presentato ad Ecomondo di Rimini nei giorni scorsi e distribuito in Italia da Bt One Solution. Biothys è leader da 30 anni in Europa per la progettazione, il perfezionamento e lo sviluppo di procedure basate su agenti attivi studiati appositamente per la neutralizzazione dei cattivi odori ogni campo di applicazione grazie ad un laboratorio che sviluppa programmi di ricerca applicata in 42 paesi. Una sfera d’azione che spazia dall’industria chimica petrolchimica, dal trattamenti dei rifiuti e delle discariche al settore siderurgico, fino agli impianti di depurazione civili e industriali.

Le diverse forme di diffusione e come agiscono Trattamento in forma gassosa (matrice di polimero solido) con la diffusione per flusso d’aria naturale o ventilata con ambito di applicazione nei centri di smistamento, camini, fognature, impianti di depurazione, grandi aree esterne o ambienti chiusi e semichiusi. Trattamento spray, micronizzazione o miscelazione. Forma liquida con trattamento di vari tipi: emulsione (idrofila), forma oleosa (idrofobico) con campi d’applicazione nel trattamento di OM (Rifiuti), il trattamento del suolo (rondelle auto e spazzatrici), impianti di compostaggio, centri di stoccaggio dei rifiuti, lagune. Infine il trattamento nella massa per incorporazione in forma liquida o solida con campi di applicazione nelle discariche di rifiuti, nel trattamento dei fanghi di depurazione, cumuli di compost.

Gelactiv è una matrice polimerica di colore giallo o bruno contenente degli agenti neutralizzanti dell’odore e contiene degli agenti neutralizzanti dell’odore e un profumo per il conforto olfattivo delle persone. Le molecole maleodoranti reagiscono con gli agenti attivi per ottenere un ideale di neutralizzazione. La tecnologia è in grado di garantire una riduzione fino al 95% in alcuni casi. L’aria che passa sopra la matrice, sia statica o ventilata serve per la dispersione di asset elaborazione del vettore in aria. Durata d‘azione da 2 a 4 mesi.

Le Placche Gelactiv contengono olii essenziali che hanno proprietà catalitiche e accelerano la decomposizione degli osmogeni (gas odorosi). Alcune placche contengono le reti metalliche, che da un lato sono uno stabilizzatore della placca, e dall’altro un catalizzatore di reazione addizionale. Si utilizzano per la neutralizzazione degli odori a lungo termine. Biothys, infatti, tratta i siti di deposito dei rifiuti, impianti di smaltimento, centro di smistamento, compostaggio, camion, compattatori, biogas e vasche pergolato. Trattamento di piccoli rifiuti domestici ma anche grandi siti di smaltimento e soluzioni per le amministrazioni locali. Altri settori di intervento riguardano i trasporti con soluzioni per treni, aeroporti, autobus e stazioni; ma anche il terziario con alberghi, sale fumatori, industria o trattamento delle acque.