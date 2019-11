Mela Ambrosia. Stagione iniziata con forte richiesta, mercati dinamici e calibri equilibrati, qualità ottima

Mela Ambrosia™ è tornata da qualche settimana sui mercati nazionale ed internazionale con la raccolta 2019, che si presenta di straordinaria qualità, per una produzione totale di 23mila tonnellate, in leggero aumento – come programmato – rispetto all’annata precedente. L’entrata in produzione di nuovi impianti sia presso il Gruppo Rivoira in Piemonte che presso VIP in Val Venosta è stato bilanciato da calibri leggermente inferiori, che consentono tuttavia un decumulo più regolare di tutte le referenze sui principali mercati.

Mentre infatti Italia e Spagna prediligono mele più grandi, Germania, Scandinavia ed Asia si orientano a calibri medio-piccoli, permettendo di garantire ai mercati principali la richiesta continuità. Colore e croccantezza sono ottimi, così come la conservabilità, che permetterà di programmare dettagliatamente la stagione fino alla fine di marzo 2020.

“La qualità ed il colore mi lasciano estremamente soddisfatto – afferma Marco Rivoira, Executive Manager dell’omonimo Gruppo – ed anche l’accrescimento del calibro nelle ultime settimane pre-raccolta ci permetterà di gestire la stagione senza intoppi. Ad oggi le richieste sono già superiori ai volumi disponibili, quindi non posso che essere ottimista per il futuro di Ambrosia™.”

“Per quanto ci riguarda la produzione venostana è come previsto in crescita” – continua Fabio Zanesco, Direttore Commerciale di VIP – “quindi siamo riusciti a partire da metà ottobre come previsto. La richiesta è ottima quindi possiamo solo essere contenti, stiamo finalizzando il nostro piano complessivo di lavorazione e tutto procede secondo le attese.”

Anche la stagione di Ambrosia™ BIO è già iniziata, i volumi sono in crescita ed il prodotto venostano e piemontese sarà disponibile fino a gennaio.

Il sempre più attivo posizionamento di Ambrosia™ si riflette – in Italia – nella campagna di comunicazione digital, articolata su Instagram e Google Display. Sulla piattaforma social di Instagram Ambrosia™ si racconterà agli utenti alternando contenuti che la vedono protagonista in cucina, che narrano della sua nascita e provenienza e che descrivono il suo dolcissimo carattere. Sull’account di @melambrosia si potrà trovare una vera e propria vetrina di presentazione, insieme a commenti personalizzati e affettuosi, postati da Ambrosia™ in persona. A sostegno di questa attività, nel mini-sito www.mela-ambrosia.it sono raccolte tutte le informazioni utili a conoscere e apprezzare questa dolcissima mela bicolore.

Anche in Spagna si evolvono le attività di comunicazione per la campagna 2019-20. Ambrosia™ premierà infatti la fedeltà dei consumatori attraverso una serie di promozioni, con la possibilità di vincere premi quali Smartwatch o Thermomix. Con il claim “divina in ogni momento”, Ambrosia™ invita i consumatori a vivere in maniera sana e godersi i migliori momenti della vita!