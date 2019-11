Tessior. Da Basf il fungicida pronto per l’uso per il controllo delle malattie del legno della vite

Il mal dell’esca è sicuramente tra le più insidiose sfide che i viticoltori devono fronteggiare. I danni che provoca mettono infatti a rischio la sopravvivenza dell’intero vigneto:perdita delle piante; riduzione della vita economica del vigneto; disformità del vigneto con conseguente scadimento qualitativo della produzione.

TESSIOR® – da BASF Agricultural Solutions – è il primo fungicida di sintesi specificatamente studiato per proteggere la Vite dalle pericolose malattie del legno ascrivibili al complesso del Mal dell’esca e dell’Eutipiosi.

Benefici: efficace nel prevenire il mal dell’esca e le altre malattie del legno; eccellente protezione delle ferite da potatura con una buona velocità di applicazione; ottima protezione a lungo termine del vigneto; valido ritorno dell’investimento nel medio-lungo periodo, massimizzando la resa e la qualità

TESSIOR® è formulato liquido in sospensione concentrata pronta per l’uso da applicare direttamente senza diluizione sui tagli di potatura in modo puntiforme, in modo da garantirne una completa protezione. Applicato correttamente sui tagli di potatura, TESSIOR® crea una doppia barriera all’ingresso dei patogeni identificati come responsabili delle malattie del legno: – barriera fisica: assicurata da uno specifico polimero che, aderendo alla superficie della ferita, la protegge creando un film resistente che impedisce l’ingresso delle spore fungine nei vasi linfatici; – barriera chimica: assicurata da Boscalid e Pyraclostobin, due sostanze attive che, oltre a possedere un ampio spettro d’azione sui patogeni, possiedono un diverso meccanismo d’azione. Queste due azioni combinate tra loro assicurano una lunga protezione della ferita di potatura che è noto essere il principale punto di ingresso per i funghi responsabili delle malattie del legno. L’utilizzo regolare di TESSIOR® dopo ogni intervento di potatura annuale consente quindi di prevenire l’insorgenza delle malattie del legno e di avere negli anni un vigneto più sano e produttivo. L’efficacia del trattamento di prevenzione con TESSIOR® è maggiore se il vigneto viene protetto fin dai primi anni di impianto (idealmente dal primo anno di potatura), e se si adottano misure di prevenzione agronomiche atte a contenere l’incidenza delle malattie del legno (utilizzo di materiale vivaistico sano, potatura in periodi asciutti, razionale gestione della concimazione azotata e dell’irrigazione, ecc.). L’intervento con TESSIOR® in vigneti in produzione, con o senza presenza di sintomi di Mal dell’esca o di altre malattie del legno, non assicura la guarigione delle piante infettate precedentemente l’intervento, ma il suo regolare utilizzo negli anni contribuisce a ridurre la diffusione della malattia all’interno del vigneto, mantenendo sane le piante non ancora contaminate. L'efficacia del trattamento di prevenzione con TESSIOR® è maggiore se il vigneto viene protetto fin dai primi anni di impianto (idealmente dal primo anno di potatura), e se si adottano misure di prevenzione agronomiche atte a contenere l'incidenza delle malattie del legno (utilizzo di materiale vivaistico sano, potatura in periodi asciutti, razionale gestione della concimazione azotata e dell'irrigazione, ecc.). L'intervento con TESSIOR® in vigneti in produzione, con o senza presenza di sintomi di Mal dell'esca o di altre malattie del legno, non assicura la guarigione delle piante infettate precedentemente l'intervento, ma il suo regolare utilizzo negli anni contribuisce a ridurre la diffusione della malattia all'interno del vigneto, mantenendo sane le piante non ancora contaminate. L'efficacia del trattamento di prevenzione con TESSIOR® è maggiore se il vigneto viene protetto fin dai primi anni di impianto (idealmente dal primo anno di potatura), e se si adottano misure di prevenzione agronomiche atte a contenere l'incidenza delle malattie del legno (utilizzo di materiale vivaistico sano, potatura in periodi asciutti, razionale gestione della concimazione azotata e dell'irrigazione, ecc.). L'intervento con TESSIOR® in vigneti in produzione, con o senza presenza di sintomi di Mal dell'esca o di altre malattie del legno, non assicura la guarigione delle piante infettate precedentemente l'intervento, ma il suo regolare utilizzo negli anni contribuisce a ridurre la diffusione della malattia all'interno del vigneto, mantenendo sane le piante non ancora contaminate. L'efficacia del trattamento di prevenzione con TESSIOR® è maggiore se il vigneto viene protetto fin dai primi anni di impianto (idealmente dal primo anno di potatura), e se si adottano misure di prevenzione agronomiche atte a contenere l'incidenza delle malattie del legno (utilizzo di materiale vivaistico sano, potatura in periodi asciutti, razionale gestione della concimazione azotata e dell'irrigazione, ecc.). L'intervento con TESSIOR® in vigneti in produzione, con o senza presenza di sintomi di Mal dell'esca o di altre malattie del legno, non assicura la guarigione delle piante infettate precedentemente l'intervento, ma il suo regolare utilizzo negli anni contribuisce a ridurre la diffusione della malattia all'interno del vigneto, mantenendo sane le piante non ancora contaminate. Questo contribuisce a mantenere il vigneto più sano e redditizio nel corso degli anni e quindi ad allungarne la durata.