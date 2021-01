Basf presenta Revycare. Il nuovo fungicida per i cereali a base dell’innovativo Revysol

La Divisione Agricultural Solutions (Basf) annuncia la registrazione di Revycare® : il primo fungicida a base di Revysol®, il triazolo BASF di nuova generazione, e della strobilurina F500®.

Revycare® ha ottenuto l’autorizzazione dal Ministero della Salute alla commercializzazione e impego sulle principali colture cerealicole: frumento, orzo, farro e triticale.

Già introdotto in numerosi paesi europei, Revycare® viene lanciato sul mercato italiano

confermando i suoi eccellenti risultati in ogni circostanza climatica e condizione d’impiego nella protezione dei cereali dalle principali malattie fungine, tra cui septoria e ruggini.

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione degli agricoltori italiani, già dalla prossima

campagna, Revycare®, un importante aiuto per difendere e migliorare le produzioni

cerealicole”, dichiara Jose Antonio Salinas, Marketing Manager Italia.

“In un mercato dove molti triazoli sono soggetti a revisione registrativa, BASF presenta un triazolo innovativo, capace di soddisfare i più alti requisiti regolatori e che costituirà un pilastro della difesa cerealicola nazionale”.

Tanti i suoi punti di forza a beneficio degli agricoltori: dalla flessibilità d’impiego, che ne

permette l’utilizzo anche in condizioni metereologiche avverse, alla sua ottima selettività

in ogni condizione climatica che ne consente l’impiego in miscela con i principali erbicidi.

Revycare®, inoltre, si differenzia dai triazoli convenzionali per una persistenza unica e

un’elevata velocità d’azione. Tutto questo fa dell’innovativo triazolo BASF un importante

alleato nella difesa dalle maggiori malattie fungine dei Cereali a Paglia.

