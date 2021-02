AgAssist la nuova App della Divisione Agricultural Solutions di BASF

CESANO MADERNO – Si chiama AgAssist la nuova app dedicata a tutti gli operatori della filiera agricola lanciata sul mercato dalla Divisione Agricultural Solutions di BASF.

AgAssist raccoglie in un unico ambiente digitale diversi servizi e funzionalità, come quella del catalogo prodotti e delle previsioni meteo, personalizzabili a seconda delle proprie esigenze.

Oggi, infatti, AgAssist offre una panoramica completa e sempre aggiornata delle soluzioni BASF, con la descrizione delle loro caratteristiche, le modalità di utilizzo e la documentazione tecnica, come schede di sicurezza ed etichette.

Intuitiva e facile da utilizzare, AgAssist integra infatti il catalogo prodotti BASF che da quest’anno viene quindi reso completamente digitale, in ottica green. Grazie alla geolocalizzazione, l’app permette di consultare le previsioni metereologiche, fornendo ad agricoltori e tecnici informazioni puntuali con previsioni fino a 10 giorni e mappe dettagliate, relative, ad esempio, a precipitazioni e piogge, temperature del suolo e vento. Un vero e proprio assistente tascabile che fornisce tutte le informazioni necessarie per proteggere il campo, e contribuire ad aumentare le rese e ottenere un raccolto di qualità.

Disponibile per smartphone e tablet, AgAssist è scaricabile gratuitamente sugli store Google Play e Apple e funziona anche in modalità off-line, per venire incontro alle esigenze di agricoltori e tecnici che possono così avere accesso alle informazioni ovunque si trovino, in campo, a casa o per strada. Non solo, l’app AgAssist continuerà a essere implementata e ad arricchirsi di nuove funzionalità.

“Come parte della nostra strategia, l’innovazione digitale ci permette di integrare l’offerta con nuove soluzioni e servizi e ci aiuta a far evolvere la nostra customer journey” – commenta Simone Cerutti, Commercial & Digital Excellence Manager – “Strumenti come AgAssist ci consentono di essere ancora più vicini al territorio rendendo sempre disponibili informazioni e contenuti e aggiungendo valore all’esperienza di acquisto e di utilizzo”.

Il lancio di AgAssist segue quello recente di Agrigenius

Il sistema di supporto alle decisioni che la divisione ha distribuito per ora al comparto vitivinicolo italiano per gestire tutti gli aspetti della coltivazione del vigneto, anche da remoto. Soluzioni di digital farming che integrano l’offerta di prodotti per la difesa delle colture e sementi BASF e si inseriscono nella strategia più ampia della Divisione Agricultural Solutions di aumentare del 7% annuo la quota di fatturato costituita dalla vendita di servizi digital, per contribuire in modo sostanziale alla sostenibilità lungo tutta la value chain.

LEGGI ANCHE

Agrigenius Vite. Da Basf il tutor per l’agricoltura