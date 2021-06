Arrivano sul mercato globale le prime sementi orticole prodotte nel nuovo e avanzato impianto BASF in Etiopia

Nunhem (Olanda) – Le prime sementi orticole prodotte presso il nuovo impianto produttivo BASF in Etiopia fanno il loro ingresso sul mercato globale.

Situato nella regione di Amhara del Paese africano, l’impianto offre le condizioni ideali per la produzione durante tutto l’anno di peperoni, pomodori e cetrioli. L’impianto

all’avanguardia costituisce il primo complesso di serre high-tech di BASF in Africa.

“Abbiamo investito circa 8 milioni di euro in questa nuova struttura che ci permetterà

di essere ulteriormente flessibili e affidabili nelle produzioni, aiutandoci a servire i clienti in tutto il mondo,” ha dichiarato Vicente Navarro, Senior Vice President del business vegetable seed di BASF.

“Per noi una produzione alimentare sostenibile è estremamente importante e vogliamo contribuire al raggiungimento di questo importante obiettivo. Siamo molto orgogliosi di questo nuovo e avanzato impianto: ci rende pionieri nell’aver realizzato il primo sito high-tech per la produzione sostenibile di sementi in Etiopia, una struttura dai processi completamente automatizzati per il controllo del clima, quali umidità, riscaldamento e irrigazione.”

Il sito copre una superficie di 15 ettari: due dei quali sono occupati da serre all’avanguardia, mentre il resto è utilizzato da strutture e infrastrutture per la produzione di sementi in campo aperto. Ad oggi nel nuovo sito sono impiegati circa 70 dipendenti. BASF offre anche lavoro a più di 100 collaboratori stagionali. I dipendenti sono stati per la maggior parte assunti dalle zone limitrofe e sono stati Page 2 P234/21e formati internamente.

Standard elevati di sostenibilità e impegno nella responsabilità sociale

Il sito risponde agli standard BASF di salute, sicurezza e ambiente, andando ben oltre i requisiti di sostenibilità in vigore in Etiopia. Per ridurre le emissioni della struttura, nella produzione di energia elettricità sono utilizzate principalmente fonti di energia rinnovabili. Le serre sono riscaldate con pannelli solari. La struttura è inoltre dotata di un proprio impianto di trattamento delle acque reflue e tutti i rifiuti che produce possono essere riciclati nell’impianto stesso.

BASF è inoltre impegnata in numerose iniziative di responsabilità sociale nelle aree circostanti il sito.

“Sono molto orgoglioso di vedere che, oltre a offrire sementi ai piccoli agricoltori etiopi, siamo anche attivamente coinvolti in progetti per la riforestazione e il controllo dell’erosione del suolo nell’area,” ha sottolineato Ben Depraetere, Amministratore Delegato di Nunhems Ethiopia PLC e Country Head per il business vegetable seed di BASF in Etiopia.

“Desideriamo contribuire al benessere delle comunità in cui operiamo. Per questo, ad esempio, offriamo acqua potabile sicura, abbiamo investito nella costruzione di nuove infrastrutture stradali e istituito un fondo per sviluppare progetti occupazionali per i giovani senza lavoro della zona.”

Divisione Agricultural Solutions di BASF Con una popolazione in rapida crescita, il pianeta dipende sempre più dalla nostra capacità di sviluppare e mantenere un’agricoltura sostenibile e ambienti sani.

In collaborazione con agricoltori, professionisti del settore agroindustriale, esperti nella gestione degli infestanti e molti altri, il nostro ruolo è quello di contribuire a rendere ciò possibile. Per questo investiamo in modo significativo in Ricerca e Sviluppo e in un ampio portafoglio prodotti, che comprende sementi e tratti genetici, difesa delle colture chimica e biologica, gestione dei terreni, salute delle colture, antiparassitari e agricoltura digitale.

Con team di esperti in laboratorio, nei campi, nell’amministrazione e nella produzione, sappiamo coniugare un modo di pensare innovativo con azioni concrete per mettere a punto idee che funzionino nel mondo reale – per gli agricoltori, la società e il pianeta. Nel 2020 la nostra divisione ha generato un fatturato di 7,66 miliardi di euro.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.agriculture.basf.com o nei canali social Basf.