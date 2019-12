Bellanova al Commissario Crea: Entro dieci giorni rapporto dettagliato su fattibilità per proseguire percorso stabilizzazione

Il ministro Teresa Bellanova ha incontrato il Commissario del Crea, Gian Luca Calvi, per affrontare le tematiche dell’ente ed in particolare della stabilizzazione dei precari.

Durante l’incontro, il ministro ha sottolineato la centralità del Crea nel rilancio della ricerca pubblica in agricoltura e ha chiesto al Commissario di verificare il rispetto delle procedure adottate per la stabilizzazione anche in relazione al quadro normativo di riferimento.

La Ministra ha dunque sollecitato a Gian Luca Calvi la presentazione entro 10 giorni di un rapporto dettagliato sulla fattibilità tecnica, economica e giuridica per proseguire il percorso di stabilizzazione.