Gli Agricoltori europei scendono in piazza. Il 10 dicembre flash action di Copa Cogeca davanti a Commissione

Intanto in Europa continuano le manifestazioni degli agricoltori. Dopo l’Olanda, a novembre sono scesi in piazza anche gli agricoltori tedeschi e francesi. In Germania gli agricoltori contestano la politica agricola nazionale che vuole intensificare le restrizioni sull’utilizzo dei fertilizzanti mettendo a rischio la competitività delle aziende. In Francia sale la preoccupazione per l’andamento negativo dei prezzi e il ruolo della grande distribuzione.

Gli agricoltori francesi contestano anche le dinamiche del commercio internazionale. La situazione sta diventando troppo grave per la sopravvivenza delle aziende. Il sindacato francese FNSEA, ha avviato una campagna mediatica #salvailtuocontadino per sensibilizzare tutti sulla relae condizione economica del settore.

Il 10 dicembre il Copa-Cogeca organizzerà una Flash Action di fronte alla Commissione europea, in occasione dell’Outlook economico annuale, per sensibilizzare le Istituzioni e i cittadini.