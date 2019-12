Ricerca in agricoltura. Lega, approvati finanziamenti già disposti con nostro governo. No a retorica ministro

“Stamani in commissione Agricoltura abbiamo dato il via libera al finanziamento di progetti significativi per il comparto agricolo presentati da comitati, università, accademie e società che coniugano aspetti fondamentali sia nella fase della ricerca e della metodologia, che in quella dell’applicazione concreta. La cifra stanziata si aggirerà oltre i duecentomila euro e rappresenta la logica conclusione di un percorso voluto dal precedente governo ma soprattutto dal precedente ministro Gian Marco Centinaio, realmente vicino al mondo agricolo. Sotto il suo dicastero, infatti, nello scorso maggio fu avviata la selezione dei partecipanti; ad agosto venne varato lo schema di decreto, ed infine, nel mese di luglio fu approvata la graduatoria dei meritevoli: tutto assolto in due mesi, con trasparenza e dedizione.

Le cifre messe a disposizione sono le seguenti: euro 35.000 all’Accademia Italiana della Vite e del Vino, euro 30.000 alla Società Italiana di Agronomia, euro 12.500 al Dipartimento DAFNE dell’Università della Tuscia, euro 60.000 al Comitato Italiano per l’Irrigazione e la Bonifica Idraulica, euro 8.500 al Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria, euro 29.282 alla Federazione Europea di Zootecnia, euro 14.000 all’Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione, euro 13.000 al Dipartimento SAAF dell’Università di Palermo. Al ministro Bellanova diciamo pertanto di non intestarsi, come suo solito, meriti e risultati altrui: il buongoverno della Lega è a lei lontano come la Terra lo è dal Sole”.

Così i senatori della Lega in commissione Agricoltura Gianpaolo Vallardi, presidente, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo, Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche Agricole.