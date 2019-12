Bonifiche Ferraresi Spa: da Inarcassa sottoscrizione per 15 milioni. Aumento di capitale al 73,33%

Riguardo all’aumento del capitale sociale a pagamento di B.F. S.p.A, holding di Bonifiche Ferraresi (comunicata in data 13 novembre 2019), viene reso noto che in data odierna, Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – ha fatto pervenire a B.F. S.p.A. il proprio impegno a sottoscrivere l’Aumento di Capitale in Denaro per un importo complessivo non inferiore a 15 milioni di Euro.

Considerato l’impegno di sottoscrizione assunto da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per non meno di 3 milioni di Euro (come comunicato il 20 novembre u.s.) e da Fondazione E.N.P.A.I.A. – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura per non meno di 15 milioni di Euro (come comunicato il 10 dicembre u.s.), alla data odierna, gli impegni di sottoscrizione pervenuti alla Società rappresentano complessivamente il 73,33% dell’ammontare massimo dell’Aumento di Capitale in Denaro.

IL COMUNICATO STAMPA COMPLETO – Ad integrazione dei comunicati stampa del 20 novembre 2019 e del 10 dicembre 2019, con riferimento alla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile e in via scindibile ai sensi dell’articolo 2439, secondo comma, del Codice Civile, per un ammontare complessivo di massimi Euro 45.000.000, a un prezzo d’emissione unitario pari ad Euro 2,55, da offrirsi in sottoscrizione, in via riservata, ad investitori istituzionali, che possono comprendere anche fondazioni, enti previdenziali e holding di partecipazioni, con esclusione in ogni caso di investitori retail o persone fisiche o giuridiche che operano – direttamente o indirettamente – in settori in concorrenza rispetto a quelli della Società, in numero complessivamente inferiore a dieci e che assumano l’impegno di non trasferire – direttamente o indirettamente – a terzi le azioni che saranno da ciascuno di essi sottoscritte nell’ambito di tale aumento di capitale per un periodo di dodici mesi dall’assegnazione delle stesse (l’“Aumento di Capitale in Denaro”), si rende noto che Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ha fatto pervenire in data odierna a B.F. S.p.A. (la “Società”) il proprio impegno irrevocabile (valido sino al 31 marzo 2020) a sottoscrivere l’Aumento di Capitale in Denaro per un importo complessivo non inferiore a 15 milioni di Euro, assumendo altresì l’impegno a non cedere le azioni che le saranno assegnate per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Considerato l’impegno di sottoscrizione assunto da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per non meno di 3 milioni di Euro (come comunicato il 20 novembre u.s.) e da Fondazione E.N.P.A.I.A. – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura per non meno di 15 milioni di Euro (come comunicato il 10 dicembre u.s.), alla data odierna, gli impegni di sottoscrizione pervenuti alla Società rappresentano complessivamente il 73,33% dell’ammontare massimo dell’Aumento di Capitale in Denaro.